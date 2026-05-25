Türkiye'de fabrika kuracaktı, BYD'den yeni atak

BYD , Çin'in 2027'de pilot üretime başlamayı hedeflemesiyle birlikte sülfürlü katı hal pil patenti başvurusunda bulundu.

Manisa'da tahsis edilen araziye fabrika kurması beklenen BYD muafiyetli olarak araç satışlarına devam ediyor. Ucuz ve erişilebilir modellerini Türkiye 'ye getirmeyen BYD, 2,5 milyon liradan başlayıp 5,5 milyon liraya çıkan rakamlardaki araçlarını satmayı sürdürüyor.

Bakanlık kaynakları BYD'nin yatırım planlama çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti.

PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

BYD, katı hal pillerinde kullanılan kompozit katı elektrolit membran için yeni bir patent başvurusu yaptı. Bu gelişme, Çin'in pil endüstrisindeki sülfürlü katı hal pil geliştirme çalışmalarının daha geniş bir dalgasına katkıda bulunuyor.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından yayınlanan CN121983643A numaralı patent başvurusuna göre, patent "kompozit katı elektrolit membran ve hazırlama yöntemi, katı hal pili, pil paketi ve elektrikli cihazı" kapsıyor.

ÇİN'İN KATI HAL PİL REKABETİ

BYD'nin son başvurusu, birçok Çinli pil üreticisinin daha yüksek kapasiteli katı hal prototipleri ve pilot üretim hatlarına yöneldiği bir dönemde geldi.

Mart ayında CALB, enerji yoğunluğu 450 Wh/kg'ı aşan 60 Ah'lik tamamen katı hal pil prototipini tanıttı. Chery de 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip 60 Ah'lik tamamen katı hal pilinin geliştirildiğini ve 2027'de araç entegrasyon testlerinin planlandığını açıkladı.

CATL ayrıca sülfür bazlı katı hal pil patentlerini ve 2027 civarında pilot üretim hedeflerini de açıkladı.

GAC daha önce, 60 Ah'nin üzerindeki otomotiv sınıfı katı hal pillerinin doğrulama testleri için küçük ölçekli üretime girdiğini belirtmişti.

YATIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımlarını "askıya aldığı" iddialarına ilişkin şubat ayında açıklama yaparken "Sanayi Bakanımızla görüşüyorlar. Problem yok. Sanayi Bakanlığımız süreci takip ediyor. Görüşüyorlar. BYD yetkilileri de bu hafta buradalardı." açıklamasında bulunmuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şubat ayında yaptığı açıklamada, yatırım çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekerek şu açıklamayı yapmıştı.

“Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızda eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur.”

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Temmuz 2024’te Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı. BYD firması, Manisa ilinde otomobil fabrikası kurma yatırımı taahhüdü karşılığında, ilave gümrük vergisinden muaf tutulmuştu. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.