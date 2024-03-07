Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon araç muayeneye girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor.



Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 313 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.



İstasyonlarda, geçen yıl 12 milyon 458 bin 643 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 8 milyon 847 bin 875'inin hafif kusurlu, 3 milyon 220 bin 984'ünün ağır kusurlu, 148 bin 314'ünün emniyetsiz, 241 bin 470'inin kusursuz olduğu belirlendi.



Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

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