Türkiye'de otomobil tercihleri hızla elektrikleniyor

Türkiye otomotiv pazarı eylül ayı itibarıyla büyük bir dönüşümün sancılarını ve sonuçlarını rakamlarla gözler önüne seriyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ocak-Eylül 2026 dönemi raporu, Türk tüketicisinin yakıt ve motor tercihlerindeki radikal değişimi tüm şeffaflığıyla ortaya koydu. Açıklanan veriler; benzinli ve dizel araçların pazar payındaki hızlı erimeyi doğrularken, hibrit, elektrikli ve otogazlı (LPG) araçlara olan ilginin her geçen gün arttığını belgeliyor.

BENZİNLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 41'E GERİLEDİ

Raporun motor tiplerine göre yapılan analizine bakıldığında, geleneksel içten yanmalı motorların tahtının sarsıldığı net bir şekilde görülüyor. Ocak-Eylül 2026 döneminde benzinli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 oranında azalarak 258 bin 453 adede düştü. Benzinli araçların toplam pazar içindeki payı yüzde 45,5 seviyesinden yüzde 41,2'ye kadar geriledi. Eylül ayı özelinde ise bu düşüş çok daha sert oldu ve benzinli satışları geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 31,1 oranında azaldı.

DİZELİN SON DEMLERİ: SATIŞLAR YÜZDE 40 AZALDI

Bir zamanlar Türkiye yollarının rakipsiz hâkimi olan dizel motorlu otomobiller ise tam anlamıyla var olma savaşı veriyor. İlk dokuz aylık dönemde dizel araç satışları, geçen yıla göre yüzde 40,7 oranında çakılarak sadece 34 bin 520 adet olarak gerçekleşti. Dizel araçların pazar payı ise yüzde 5,5 gibi oldukça düşük bir seviyeye indi. Sadece eylül ayına bakıldığında dizel satışlarındaki çöküşün boyutları daha da belirginleşiyor; geçen yıl eylül ayında 6 bin 399 adet olan dizel satışı, bu yıl eylül ayında yüzde 81,8 gibi devasa bir düşüşle bin 166 adede kadar geriledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 160 KW ALTI MODELLERİN GÜCÜ

Pazarda geleneksel yakıtlar güç kaybederken, elektrikli otomobiller (EV) gücünü korumaya devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında toplam elektrikli araç satışları 121 bin 79 adet olarak gerçekleşirken, pazar payı yüzde 19,3 seviyesine ulaştı.

Özellikle vergi sistemi nedeniyle 160 kW ve altı motor gücüne sahip elektrikli araçlar pazarın tartışmasız lideri konumunda. Bu sınıftaki araçların satışları yüzde 7,9 oranında artarak 106 bin 818 adede ulaştı ve toplam elektrikli otomobil pazarından yüzde 88,2 gibi ezici bir pay aldı. Buna karşılık, yüksek ÖTV dilimine giren 160 kW üstü elektrikli araçların satışı yüzde 59 oranında dramatik bir düşüşle 14 bin 261 adede geriledi.

Eylül ayına özel olarak baktığımızda, elektrikli araç satışlarının geçen yıla göre yüzde 17,1 artarak 15 bin 128 adede ulaştığını ve o ayki pazarın yüzde 23,7'sini oluşturduğunu görüyoruz.

Bu rakam, elektrikli araçların sadece bir geçiş teknolojisi değil, pazarda kalıcı bir güç olduğunu kanıtlıyor.

HİBRİT VE OTOGAZ (LPG) SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

ODMD raporunun en çarpıcı detaylarından biri de hibrit teknolojilerindeki değişim. Toplam hibrit satışları geçen yıla paralel bir seyir izleyerek 204 bin 956 adet (yüzde 32,6 pazar payı) seviyesinde gerçekleşti. Ancak alt kategorilere inildiğinde "Hafif Hibrit" (Mild Hybrid) modellerin yüzde 30,4 oranında büyük bir artışla 159 bin 23 adede ulaştığı görülüyor. Buna karşılık, "Şarj Edilebilir Hibrit" (PHEV) modellerin satışları yüzde 90 gibi inanılmaz bir oranda düşerek 3 bin 528 adette kaldı. Bu durum, tüketicilerin daha ulaşılabilir ve pratik olan hafif hibrit teknolojisine yöneldiğini gösteriyor.

Öte yandan, artan akaryakıt fiyatlarının tüketici üzerindeki etkisi otogaz (LPG) satışlarına yansımış durumda. Otogazlı araç satışları yılın ilk dokuz ayında yüzde 44,7 oranında artarak 8 bin 969 adede ulaştı.

EMİSYON VERİLERİ

Motor hacmine göre yapılan değerlendirmede, 1.400 cc ve altındaki benzinli/dizel araçların satışında yüzde 31'lik bir azalma gözlemleniyor. Karbondioksit (CO2) emisyon verileri incelendiğinde ise 100 gr/km'nin altındaki çevre dostu araçların satışlarında düşüş yaşanırken, 160 gr/km ve üzerindeki yüksek emisyonlu araçların satışının yüzde 15,3 oranında artması pazarın henüz tam anlamıyla çevreci bir dengeye oturmadığını gösteriyor.

Sonuç olarak Türkiye otomotiv pazarı; vergi dilimleri, yakıt fiyatları ve değişen teknolojilerin baskısı altında içten yanmalı motorlardan hızla uzaklaşarak elektrikli ve hafif hibrit sistemlerin hâkim olduğu yeni bir döneme geçiş yapıyor.