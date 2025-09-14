Türkiye'de rekor kırmıştı... Tesla üretimde gaza basıyor

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasının müdürü André Thierig, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "çok iyi satış rakamları" nedeniyle daha önce planlanandan daha fazla elektrikli araç üreteceğini söyledi .



Thierig, Berlin yakınlarındaki fabrikanın "üçüncü ve dördüncü çeyrekler için üretim planlarını yukarı yönlü revize ettiğini" belirterek, Tesla fabrikasının "tedarik sağladığımız tüm pazarlar için olumlu sinyaller" beklemeye devam ettiğini söyledi. Yeni üretim hedefleri hakkında ayrıntı vermedi.



Bu iyimser yorumlar, son satış rakamlarıyla çelişiyor. Almanya'da geçen ay yeni Tesla araç tescilleri yüzde 39, yılın ilk sekiz ayında ise yüzde 56 düştü. Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, Ağustos ayında Fransa, Belçika, Danimarka ve İsveç'te de satışlarda sert düşüşler kaydetti. Norveç ise istisna oldu; tesciller geçen ay yüzde 21, yılbaşından bu yana ise yüzde 26 arttı.



Musk ve diğer üst düzey yöneticiler, Tesla'nın satışlardaki düşüşünün sebebinin, en çok satan aracı olan Model Y'nin yeni bir tasarıma geçişi olduğunu ve bu geçişin üretimi geçici olarak aksattığını ileri sürdüler. Söz konusu araç, Berlin yakınlarındaki Grünheide tesisinde üretiliyor.



TESLA TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI



Tesla'nın satışları aylık bazda tarihi yüksek seviyeye çıktı ve Ağutos ayında 8 bin 730 adet satış rakamını yakaladı. Daha önceki rekoru da Haziran 2025'te gerçekleşmiş ve 7 bin 235 adet satılmıştı.



Özel Tüketim Vergisi'ndeki artışa rağmen Tesla'nın satışları tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.



Tesla'nın sınırlı çalışan kadrosuyla büyük satış hacimlerine ulaşması şirketin Türkiye'deki karlılığını da maksimum seviyeye yükseltiyor. Diğer markalar yüzlerce bayilerinin olmasına rağmen internet satışı yapan Tesla'ya yaklaşamadı.