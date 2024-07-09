Türkiye'de yatırım kararına imza atan BYD, teknoloji ve inovasyonla öne çıkıyor

"Bugün, Yarın, Daima" mottosuyla Ekim 2023'te Türkiye pazarına giren ve dün ülkeye yatırım kararını duyuran dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticilerinden BYD (Build Your Dreams), özellikle batarya teknolojileri ve yenilikçi tasarım yaklaşımıyla dikkati çekiyor.

Bünyesinde Toyota ve Lexus gibi markaları barındıran ALJ Grubu Türkiye distribütörlüğünde Türkiye otomotiv pazarına giren BYD'nin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini İsmail Ergun yürütürken, ALJ Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda ise Ali Haydar Bozkurt oturuyor.



İlk olarak C segmentindeki tam elektrikli SUV modeli ATTO 3'ü Türk otomobilseverlerle buluşturan marka ayrıca şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i modelini Avrupa pazarından önce Türkiye'de nisan ayında satışa çıkardı.



Dünya çapında hibritler de dahil olmak üzere geçen yıl yaklaşık 3 milyon elektrikli otomobil satan BYD, 2 modeliyle yer aldığı Türkiye pazarında yılın ilk 6 ayında 1426 adetlik satış rakamına ulaştı.



YENİ TASARIM DİLİ, TEKNOLOJİ VE İNOVASYONLA ÖNE ÇIKIYOR



Araçlara getirdiği yeni tasarım dili, teknoloji ve inovasyonla öne çıkan BYD'nin ilerleyen dönemde "BYD Tang, BYD Dolphin, BYD Han ve BYD Seal" modellerini de Türkiye'de satışa sunması bekleniyor.



420 kilometre menzile sahip elektrikli BYD ATTO 3, Türkiye'de 1 milyon 640 bin liradan satışa sunulurken, 1080 kilometre karma menzil sunabilen şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i modelinin fiyatı ise şu an için güncelleniyor.



1995'TE ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA ÜRETİCİSİ OLARAK KURULDU



1995'te batarya üreticisi olarak kurulan BYD, 600 binden fazla çalışanı ile 70'in üzerinde ülkede elektrikli otomobilleri tüketicilerin beğenisine sunuyor.



Dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit modelini 2008'de pazara süren BYD, ayrıca temmuz ayında 8 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimiyle yeni bir rekora imza attı.



Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan'da 30'dan fazla endüstriyel parkıyla otomobil, raylı ulaşım, yeni enerji ve elektroniği kapsayan çok çeşitli bir iş alanına sahip olan BYD, daha iyi bir yaşam için teknolojik inovasyonlarıyla öne çıkıyor.



Enerji üretimi ve depolamadan uygulamalarına kadar, fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığı azaltan sıfır emisyonlu enerji çözümleri sağlamaya kendini adayan BYD, Hong Kong ve Shenzhen borsalarında işlem görüyor.



TAM ELEKTRİKLİ VE PLUG-İN HİBRİT ARAÇLAR GELİŞTİRMEYE ODAKLANDI



Tesla'nın en büyük rakibi olarak öne çıkan, BYD'nin otomotiv iştiraki BYD Auto ise 2003'te kuruldu. Global ulaşım sektörünün çevreci dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştirmeye odaklandı.



Şirket, bataryalar, elektrik motorları, elektronik kontrol üniteleri ve otomotiv için çipler gibi yeni enerji araçlarının tüm endüstriyel zincirinin temel teknolojilerinde uzmanlaştı.



Son yıllarda Blade Batarya, DM-i ve DM-p hibrit teknolojisi, e-Platform 3.0 ve CTB teknolojisi gibi önemli gelişmelere öncülük etti. Şirket, elektrikli araç dönüşümünde fosil yakıtlı araç üretimini durduran dünyanın ilk otomobil üreticisi olarak öne çıkarken, Çin'de 9 yıl üst üste yeni enerji binek araç satışlarının zirvesinde yer aldı.



BYD, 2023'Ü REKOR SATIŞ HACMİYLE TAMAMLADI



Açıklanan verilere göre, BYD, 2023'ü rekor satış hacmiyle tamamladı. Yıllık 3 milyon satış hedefini 3 milyon 24 bin 417 adetle aşan BYD, üst üste ikinci kez küresel yeni enerji aracı (NEV) satış şampiyonu oldu. Söz konusu satış rakamının 1,6 milyonu tamamen elektrikli otomobillerden oluştu.



BYD ayrıca Çin pazarında en çok satan otomobil markası ve üreticisi konumunu korudu.



Bu yılın ilk yarısında ise BYD'nin tamamen elektrikli araç satışları, 2023'ün aynı döneminde satılan 616 bin 810 adede göre yüzde 18 artışla 726 bin 153 oldu. Markanın, Plug-in hibrit araç (PHEV) satışları da haziranda yıllık yüzde 58 artarak 195 bin 32 adetle önemli bir büyüme kaydetti.