Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açıyor

Elektrikli araç dünyasının tek çatı altında buluşacağı 'Türkiye'nin ilk elektromobilite fuarı' e-drive TURKEY, 9 Aralık'ta teknoloji meraklıları ve elektrikli araç tutkunlarıyla buluşacak. İstanbul Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda elektrikli ve hibrit otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri boy gösterecek.

Haberler - ntv.com.tr 18.10.2021 - 11:49

Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açıyor

Çevre dostu mobilite çözümlerinin bir araya geleceği, Türkiye'nin ilk Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı e-drive TURKEY, ziyaretçileriyle buluşmak üzere gün saymaya başladı. İstanbul Yenikapı'da organize edilecek fuarda elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri, otomobilden scooter’a kadar farklı elektrikli araç modelleri ve son teknoloji meraklıları ile buluşacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı ile ilgili olarak açıklamada bulunan e-drive TURKEY Fuar Direktörü Burcu Uca, "Kısa bir sürede hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek elektromobilite kavramı konusunda ülkemizdeki farkındalığı artırmayı ve nihai tüketici seviyesindeki satın alma tercihlerinde e-mobilite doğrultusunda yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Ulaşım sektöründe geleceği bugünden görme fırsatını yaratacak e-drive TURKEY fuarına herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

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