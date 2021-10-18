Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı 9 Aralık'ta kapılarını açıyor

Çevre dostu mobilite çözümlerinin bir araya geleceği, Türkiye'nin ilk Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı e-drive TURKEY, ziyaretçileriyle buluşmak üzere gün saymaya başladı. İstanbul Yenikapı'da organize edilecek fuarda elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri, otomobilden scooter’a kadar farklı elektrikli araç modelleri ve son teknoloji meraklıları ile buluşacak.



Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı ile ilgili olarak açıklamada bulunan e-drive TURKEY Fuar Direktörü Burcu Uca, "Kısa bir sürede hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek elektromobilite kavramı konusunda ülkemizdeki farkındalığı artırmayı ve nihai tüketici seviyesindeki satın alma tercihlerinde e-mobilite doğrultusunda yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Ulaşım sektöründe geleceği bugünden görme fırsatını yaratacak e-drive TURKEY fuarına herkesi bekliyoruz" diye konuştu.