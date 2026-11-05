Türkiye'nin otomobil devinde dengeler değişti. Egea sonrası tablo şaşırttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Ekim 2026 perakende satış verilerini açıkladı. Yeni rapor, pazar genelindeki ithal araç ağırlığını gözler önüne sererken, Türkiye 'nin en köklü üreticilerinden Fiat tarafında yaşanan radikal değişimi gün yüzüne çıkardı. Uzun yıllar boyunca yerli üretim modelleriyle pazarın zirvesinden inmeyen İtalyan marka, otomobil satışlarında deyim yerindeyse tarihi bir dip noktası gördü.

YERLİ OTOMOBİL DEVİNDE TARİHİ DEĞİŞİM

Ekim ayına ait rakamlar incelendiğinde, tablonun en çarpıcı verisi Fiat'ın binek otomobil satışlarında ortaya çıkıyor. Yıllarca Egea ailesiyle Türkiye otomobil pazarına yön veren marka, Ekim 2026'da sadece 279 adet yerli ve 136 adet ithal olmak üzere toplamda yalnızca 415 adet otomobil satabildi. Bu şaşırtıcı rakam, Bursa fabrikasındaki model geçiş sürecinin ve markanın yeni üretim planlamasının iç pazara ne denli keskin yansıdığını gösteriyor.

TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI MARKAYI AYAKTA TUTUYOR

Otomobil tarafındaki bu sert düşüşe karşın Fiat, rotayı tamamen hafif ticari araçlara çevirmiş görünüyor. Marka, ekim ayında 3 bin 487 adet hafif ticari araç satarak bu segmentte liderliğe oturdu. Ancak burada da ekonomiyi ve üretim dengelerini ilgilendiren dikkat çekici bir detay var: Bu ticari araçların 1005 adedi yerli üretimken, 2 bin 482 adedi ithal modellerden oluşuyor.

Geldiğimiz noktada Fiat, ekim ayındaki toplam satışlarının yüzde 89,4'ünü ticari araçlardan elde etti. Yerli üretimle özdeşleşen markanın ticari satışlarında bile ithal araçların yerli üretimi ikiye katlaması, sektörün geleceği ve yerli üretim dengeleri açısından önemli bir not olarak kayıtlara geçiyor.

EKİM AYINDA SATILAN HER ÜÇ ARAÇTAN İKİSİ İTHAL

ODMD raporu, pazarın genel yapısına dair de çok net veriler sunuyor. Ekim ayında Türkiye otomotiv perakende pazarında (otomobil ve hafif ticari araç toplamı) 55 farklı marka boy gösterdi ve toplam 80 bin 334 adet araç yeni sahipleriyle buluştu.

Bu satışların 27 bin 688 adedi (yüzde 34,47) yerli üretim bantlarından inerken, 52 bin 646 adedi (yüzde 65,53) dış pazarlardan ülkeye giriş yaptı. Başka bir ifadeyle, ekim ayında satılan her üç araçtan yaklaşık ikisi ithal modellerden meydana geldi.

OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇLARDA İTHALAT AĞIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Toplam pazarın yüzde 80,84'ünü otomobiller (64 bin 939 adet), yüzde 19,16'sını ise hafif ticari araçlar (15 bin 395 adet) oluşturdu. Segment bazında bakıldığında ithal araçların belirgin üstünlüğü her iki alanda da kendini hissettiriyor.

Otomobil satışlarının 23 bin 468 adedi (yüzde 36,14) yerli üretimken, 41 bin 471 adedi (yüzde 63,86) ithal modellerden oluştu. Hafif ticari araç segmentinde ise makas çok daha açık. 15 bin 395 adetlik hafif ticari araç satışının sadece 4 bin 220 adedi (yüzde 27,41) yerli üretimi temsil ederken, 11 bin 175 adedi (yüzde 72,59) ithal araçlardan oluştu. Pazardaki bu genel eğilim, yerli üreticilerin yeni stratejiler belirlemesi gereken bir döneme girildiğini açıkça ortaya koyuyor.