Türkiye'nin otomobiline yeni logo

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından bugün bir paylaşım yapıldı.



Paylaşımda "14.30'da buluşalım" denildi. Saat 14.30 olduğunda TOGG logusunun değiştiği görüldü.

Doğu ile batının buluşma noktasını betimleyen tasarım turkuaz renk ile yapıldı.

Yerli otomobil için hazırlanan video paylaşımında "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" açıklaması yer aldı.

Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.



CEO KARAKAŞ'TAN AÇIKLAMA

Bir açıklama yapan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş "Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Otomobilin isminin TOGG olarak belirlenmesinin ardından logo çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyleyen Karakaş, "Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, TOGG'un marka değerlerine uygunluk’, ‘özgünlük’ ve ‘tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik" dedi.



Logonun, Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını oluşturan marka ajansı CGH tarafından tasarlandığını söyleyen Karakaş, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de logomuzun tescil işlemleri için gerekli süreçleri başlattık. Logomuz TOGG’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda logomuzdaki dualite teması Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini besliyor."