Türkiye'nin Otomobili'nin (TOGG) katılacağı ilk fuar belli oldu

2019'un son günlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürüşüyle gün yüzüne çıkan Türkiye'nin otomobilinin katılacağı ilk fuar belli oldu. Bu yıl "Sınırsız Akıllı Teknoloji" temasının işleneceği Barcelona MWC Fuarı'nda Türkiye'nin otomobili de boy gösterecek.

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2019'un son günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtılan Türkiye'nin otomobilinin Avrupa'da tanıtılacağı ilk fuar belli oldu.

TOGG, Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarı Barcelona MWC Fuarı'nda Avrupa sahnesine çıkacak. 

Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.

"YERLİ OTOMOBİLİMİZİ BARCELONA'DA TANITACAĞIZ"

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, "Barcelona'ya arabamızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız" dedi. 

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