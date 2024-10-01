Türkiye'ye yeni yatırım son aşamada | Bakan Kacır'dan açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Kacır, Chery'nin otomobil yatırımı için sıkı diyalog halinde olduklarını, yatırım için son basamaklara geldiklerini söyledi. Başka markalarla da Türkiye'nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.



Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar.



İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar.



İsrail saldırıları etik ve ahlaki değerler üzerine yükselmeyen teknolojinin insanlık için ancak felaket olacağına dair tarihte yaşadığımız bir örnektir.



Önümüzdeki dönemlerde Meclis gündemindeki ilk işlerden biri Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin yasama çalışması olacak.



Endüstriyel ürünlerdeki siber güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük tedbirlerimizi artırıyoruz. Cihazların kontrolü ve denetimi için yeni adımlar atacağız.



(BYD'nin yatırımı) 2026'da üretim başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi

