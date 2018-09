F-MAX'in dünya prömiyerine ve ödül vesilesiyle fuarda düzenlenen törene Koç Holding ve Ford Otosan Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan İlkbahar, Turgay Durak ve Füsun Akkal Bozok, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımıcısı Lisa K. King ve Ford Otosan üst yönetimi katıldı.



Ford Trucks'ın, ekim ayında piyasaya süreceği yeni çekicisi F-MAX, fuarın da ilgi odağı oldu. Fuar, 20-27 Eylül 2018 tarihlerinde ziyarete açık olacak.



"BİR ARACI, MOTORU DAHİL, GELİŞTİRİP ÜRETEBİLECEK İLK TÜRK ŞİRKETİ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Törenin ardından gazetecilerle bir araya gelen Ali Koç, yaptığı açıklamada, Ford Otosan'ın kamyon işine 1959 yılında başladığını ve 1982'de kurulan İnönü fabrikası ile kamyon işindeki iddialarını mühendislik gücüyle birleştirerek yeni bir aşamaya taşıdıklarını anımsattı.



Gelinen noktada bir aracı, motoru dahil, geliştirip üretebilecek yeteneğe sahip ilk Türk şirketi olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Koç, "Bugün dünya prömiyerini gerçekleştirdiğimiz F-MAX ile Türkiye'nin sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk çekicisini dünyaya sunuyoruz. Uluslararası Yılın Kamyonu (International Truck of the year) Ödülü, üretim gücümüzün ve mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı noktayı ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Çekicimizin uluslararası pazara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazırız." şeklinde konuştu.

"FORD TRUCKS'A YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN EN ÖNEMLİ NOKTASINDAYIZ"



Ali Koç, Ford Otosan'ın 2010 yılında kamyon işine odaklanarak yeniden yapılanmaya gittiğini ve bu kapsamda yürüttüğü stratejinin ardında, uluslararası bir marka olma hedeflerinin bulunduğunu vurguladı.



Ford Trucks'ın, Ford Otosan'ın geleceği için kendilerini heyecanlandıran çok önemli bir girişim olduğunu belirten Koç, 2010'da aldıkları stratejik kararla Ford Trucks'ın büyümesi yolunda büyük adımlar attıklarını söyledi.



Koç, devamla şunları kaydetti:



"Türkiye'de tamamen ağır ticari araçlara özel ve son derece modern bayi yapılanmamızı 30 plaza ile tamamladık. Uluslararası pazarlarda büyümemizi ise Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerin ardından, Orta ve Doğu Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2018 sonu itibarıyla 41, 2020 sonu itibarıyla da 51 ülkede var olmayı hedefliyoruz. 2015 yılından bu yana Ford Trucks için 400 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2017'de uluslararası pazarlardaki satışlarımızı yüzde 50 artırdık. Bugün geldiğimiz noktada, Ford Trucks işine yaptığımız yatırımın en önemli noktasındayız. F-MAX, uluslararası pazarlardaki büyümemize ivme kazandıracak. Altyapımız ve global yapılanmamız, F-MAX'in uluslararası pazarlara yeni bir oyuncu olarak girmesi için hazır. Ford Trucks'ın hedefi, ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. Hep vurguladığımız gibi, Koç Topluluğu olarak ülkemize duyduğumuz inanç ile rekabet gücümüzü artıracak, ülkemize katkı sağlayacak, fark yaratacak yatırımlarımızı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürüyoruz."



Geçmişten bugüne, her zaman kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Koç, "Memleketimizin potansiyeline kavuşmasında ve ülkemizin uzun vadeli hedef ve hayallerinde bizim de bir katkımızın olması topluluğumuz için en önemli motivasyon kaynağı." dedi.



"ÖDÜL, ARAÇ ÜRETME VE GELİŞTİRME KABİLİYETİMİZİN GELDİĞİ NOKTAYI ÇOK İYİ ANLATIYOR"



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de hem Ford Otosan adına hem de Türkiye adına çok gururlu bir an yaşadıklarını ifade ederek, "Ford Otosan olarak, araç üretme ve geliştirme kabiliyetimizin geldiği noktayı, bugün layık görüldüğümüz 'Yılın Kamyonu' ödülü çok iyi anlatıyor. 23 Avrupa ülkesinden 23 ayrı jüri üyesinin değerlendirmeleriyle elde ettiğimiz bu ödül, bizim geleceğimiz için de çok önemli bir adım. Ford Otosan olarak, ortaklarımız Ford Motor Company ve Koç Holding'in bize verdiği destek ve güven ile yolculuğumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



F-MAX



Ağır ticari segmentinin öncü oyuncularından biri olmaya hazırlanan F-MAX, uluslararası pazarlarda Ford Trucks müşterilerinin ve filo sahiplerinin beklenti ve taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanarak üretildi.



F-MAX'in geliştirilmesi sürecinde 5 ülkede yürütülen saha çalışmaları sırasında 900 şoför, 44 filo yöneticisine ulaşıldı ve beklentileri doğrultusunda tasarım aşamasına geçildi.



Ford Otosan Ar-Ge Merkezi ve İnönü fabrikasında süren 5 yıllık tasarım, geliştirme ve üretim sürecinde bin 200 Ford Otosan mühendisi görev alırken, birçok yerli imalatçı da üretim sürecine katkı yaptı.



Konfor, teknoloji ve verimliliğin bir arada olduğu F-MAX, 2,50 metre kabin genişliği, tünelsiz orta bölgesi ve uçak tipi saklama alanlarıyla uzun yol şoförlerine kabin içi rahatlık sunuyor. 500 PS gücü ile yeni Ford Trucks F-MAX, yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleriyle de kullanım maliyetlerini düşürüyor.



Zorlu şartlarda kullanıcıların ihtiyaç duyduğu güç ve performansı sağlaması amacıyla geliştirilen F-MAX, 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabi tutuldu. Farklı pazar koşullarına uygun olarak geliştirilen Ford Trucks F-MAX, çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri başarı ile tamamladı.



Geleceğin teknolojilerine odaklanan Ford Trucks F-MAX, ConnecTruck kapsamında bilginin her an ulaşılabilir olmasını, kullanıcıların araçlarına, işlerine ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyor. Ford'un bağlantılı ilk ağır ticari aracı olan F-MAX, harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi teknolojileriyle sürücülerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştırıyor.