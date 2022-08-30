Üniversite öğrencilerinden yüzde 50'si yerli elektrikli otomobil

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden 12 öğrencinin oluşturduğu Hezarfen takımı, elektrikle çalışan otomobil tasarımlarını bir yıl içinde hayata geçirdi.

"TULPAR" ismi verilen iki kişilik binek otomobil saatte 50-60 kilometre hız yapabiliyor ve bir kez şarj edildiğinde 120 kilometre yol yapabiliyor.

TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 4 Eylül'e kadar sürecek, TEKNOFEST KARADENİZ'de, teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'nda yarışacak araçlar arasında yer alan 250 kilogram ağırlığındaki otomobil, tasarımı ile dikkati çekiyor.



Hezarfen takım kaptanı Göktuğ Küçük, aracın yüzde 50'sinin yerli olduğunu söyledi.

Tasarımı tamamen kendilerinin yaptığına işaret eden Küçük, "Otomobilimiz ilk kez sergileniyor. Tam dolu batarya ile 120 kilometre yol yaparken, 50-60 kilometre arasında da hız alıyor. Batarya paketi, şarj aleti, batarya yönetimi sistemi, araç kontrol sistemi yerlidir. Aracı tamamen yerli hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.