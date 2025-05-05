Ünlü otomotiv markasından Trump vergilerine yanıt: Üretimini ABD’ye kaydıracak

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik gümrük vergilerine karşılık olarak, 2027 yılına kadar araçlarından birinin üretimini Alabama eyaletinin Tuscaloosa kentine kaydıracak.

TRUMP VERGİLERİNE YANIT

Mercedes-Benz’in ABD’de üretim hamlesi, Başkan Trump’ın yabancı otomobillere yönelik yüksek gümrük vergileriyle iç üretimi artırmayı hedefleyen politikalarına önemli bir yanıt niteliği taşıyor. Bu gelişme, ABD imalatı adına politik bir zafer olarak görülse de, kararın arkasında karmaşık ticari dengeler yer alıyor.

HANGİ MODELİN TAŞINDIĞI AÇIKLANMADI

Şirket, hangi modelin Alabama’da üretileceğine dair detay vermedi. Sadece “çekirdek segmentteki” bir aracın üretiminin ABD’ye kaydırılacağını açıkladı. Uzmanlar ise bu modelin, şirketin ABD’de en çok satan kompakt SUV’si olan GLC olabileceğini öngörüyor.



Mercedes-Benz’in Tuscaloosa’daki fabrikası halihazırda GLE, GLS, GLE Coupe ve Mercedes-Maybach GLS gibi yüksek kar getiren SUV modellerinin üretimini yapıyor. Şirket, bu tesisi aynı zamanda Avrupa ve Kanada’ya ihracat için de kullanıyor. Ancak artan ticaret gerilimleri bu ihracatı tehlikeye sokabilir.

VERGİLERİN MALİYETİ AĞIR

Trump’ın korumacı politikalarının otomotiv sektörüne etkisi her geçen gün daha görünür hale geliyor. GM CEO’su Mary Barra, uygulanan tarifelerin şirketine yıllık 4 ila 5 milyar dolarlık ek yük getireceğini açıkladı. Ford, araçlarında büyük indirim kampanyaları başlatırken, CEO Jim Farley fiyat artışlarının kapıda olduğunu söyledi.



Honda ve Hyundai, vergilerden kaçınmak için ABD’de üretimi artırmayı değerlendirdiklerini duyurdu. Subaru, Indiana’daki tesisinden Kanada’ya araç göndermeyi durdurduğunu açıkladı. Stellantis ise 900 çalışanını işten çıkardı.



Şirket yöneticileri, Trump yönetiminin belirsiz politikalarının karar alma süreçlerini zorlaştırdığını belirtiyor. Ürün fiyatı belirlemenin dahi karmaşık hale geldiğini ifade eden yetkililer, ticaret politikalarının değişkenliğinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.



Mercedes-Benz, konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi. Ancak sektör kaynakları, üretim planlarında yaşanabilecek kaymaların ihracatı ve şirket stratejilerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.