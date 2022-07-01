Uygulama başladı: Hangi otoyolda hız limiti kaç oldu?

Otoyollarda hız limitleri bugünden itibaren yükseldi.

Hız limitleri, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği yolların 'geometrik standartları'na göre değişiyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 120 kilometre olan sınır, 20 kilometre daha artarak 140'a yükseltildi.



Bugün başlayan uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s oldu.



Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarıldı. Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate yükseldi.

ARTI YÜZDE 10 TOLERANS

Sürücülere hız sınırı kesilebilmesi için sollamalar için yüzde 10 hız toleransı bulunuyor. Bu oran hesaba katıldığında hız limitinin 130 km/s olduğu yollarda 143 km/s hız ile yolculuk yapılabilecek.

Hız limitinin 140 km/s olarak belirlendiği yollarda ise 154 km/s üzeri hızlara ceza kesilecek