Uygun fiyatlı Togg için tarih verildi. Herkes ulaşabilecek

Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, ürün portföyünü geliştime konusunda önemli bir adıma imza atıyor. İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı uygun fiyatlı Togg T6'nın 2027 yılında yollarda olacağını açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, Togg T6'nın herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, alıp kullanabileceği bir model olduğuna dikkat çekti.

Trafikte dolaşan Togg sayısının 100 bini geçtiğini söyleyen Tosyalı, bu sene üretimde hedefin 60 bin ve üzeri olduğunu açıkladı.