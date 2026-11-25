Alman otomotiv üreticisi Volkswagen , kompakt elektrikli SUV modeli ID. Cross'un ürün gamını sportif R-Line donanım paketiyle genişletti. İlk etapta 99 kW (135 beygir) gücündeki giriş versiyonuyla Almanya'da siparişe açılan ID. Cross R-Line, 37.225 eurodan başlayan fiyatlarla listelendi. Serinin 166 kW (226 beygir) güç üreten daha dinamik amiral gemisi versiyonu ise Mart 2027'nin ikinci yarısında ön satışa çıkacak.

İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VE ZENGİN STANDART DONANIM

Kısa süre önce ID.4'ün yerini alan ID. Tiguan gibi modellerle birlikte markanın elektrikli SUV ailesini büyüten ID. Cross R-Line, iki farklı batarya ve motor kombinasyonuyla kurgulandı. Siparişe açılan ilk versiyonda 99 kW (135 beygir) gücünde elektrik motoru ve 37 kWh kapasiteli batarya paketi görev yapıyor. Karma kullanımda 100 kilometrede 14,5 ile 16,6 kWh arasında enerji tüketen bu seçenek, WLTP normlarına göre 314 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Giriş seviyesinden itibaren kapsamlı bir standart donanım listesiyle gelen otomobil , R-Line paketine özgü ön tampon tasarımı, dikey gündüz farları, 19 inç alaşım jantlar, antrasit yan ayna kapakları ve yan gövdedeki R-Line logolarıyla standart versiyonlardan ayrışıyor. Aydınlatma tarafında karakteristik ışık imzasına sahip IQ.LIGHT LED matrix farlar standart olarak sunulurken, kabin içinde R-Line dokunuşlu spor konfor koltukları ve ön kapılara kadar uzanan etkileşimli ID. Light ambiyans aydınlatması dikkat çekiyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, geri görüş kamerası, adaptif hız sabitleyici ve manevraları kolaylaştırırken yüksek hızlarda direksiyon hassasiyetini koruyan progresif direksiyon sistemi de standart donanımlar arasında yer alıyor.

226 BEYGİRLİK AMİRAL GEMİSİNE ÖZEL ŞASİ TEKNOLOJİLERİ

Mart 2027'nin ikinci yarısında ön siparişe açılacak olan ve fiyatı henüz açıklanmayan amiral gemisi ID. Cross R-Line ise performans çıtasını yukarı taşıyor. Daha büyük 52 kWh kapasiteli batarya ve 166 kW (226 beygir) gücündeki elektrik motoruyla donatılan bu versiyon, 290 Nm maksimum tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede ulaşan modelin azami hızı 175 km/s seviyesinde sabitlenirken, WLTP menzili 428 kilometreye kadar çıkıyor.

Güç artışına ek olarak serinin diğer versiyonlarında bulunmayan özel şasi donanımları da yalnızca 226 beygirlik seçenekte sunuluyor. Standart olarak gelen elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi çekişi, sürüş dengesini ve direksiyon tepkilerini iyileştirirken, gövdeyi 15 milimetre alçaltan DCC adaptif şasi kontrolü süspansiyon sertliğini yol yüzeyine ve sürüş koşullarına göre sürekli uyarlıyor. Tüm merkezi şasi sistemlerini birbirine bağlayan araç dinamikleri yöneticisi ise çeviklik ile sürüş konforu arasındaki dengeyi koordine ediyor.

Amiral gemisi versiyona özel olarak eklenen yeni "Traction" sürüş profili de mevcut Eco, Comfort, Sport ve Individual modlarının yanına katılıyor. Bu mod, özellikle ıslak, kışlık veya tutunma seviyesinin değişken olduğu kaygan zeminlerde motor gücünü ve ön diferansiyel kilidini hassas biçimde ayarlayarak daha güvenli bir yol tutuş sağlıyor.

GENİŞ BAGAJ HACMİ VE GÜNLÜK KULLANIM PRATİKLİĞİ

Volkswagen'in yeni ID.3 GTI modelinde izlediği günlük kullanım pratikliği ile sportif kimliği birleştirme yaklaşımı, ID. Cross R-Line ailesinde de korunuyor. Motor ve batarya tercihinden bağımsız olarak tüm versiyonlarda 475 litrelik arka bagaj hacmi ve ön kaputun altında 25 litrelik ek saklama alanı sunuluyor.

52 kWh bataryalı versiyonlar ayrıca opsiyonel olarak sunulan çeki demiriyle 1.200 kilograma kadar römork çekme kapasitesine ulaşıyor. 75 kilogramlık dikey yük desteği sunan bu bağlantı noktası, iki adet elektrikli bisikletin taşınmasına da imkân tanıyor. Aktarılan donanım ve fiyat bilgilerinin Almanya pazarı için geçerli olduğu, diğer ülkelerdeki teknik özelliklerin ve paket içeriklerinin farklılık gösterebileceği belirtiliyor.