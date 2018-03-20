Volkswagen I.D. R'ın detayları ortaya çıktı

Otomobil dünyasının önde gelen markalarından biri olan Volkswagen, 1916 yılından beri yapılan Pikes Peak tırmanış yarışları için elektrikli bir model geliştirdiğini geçtiğimiz yılın son aylarında açıklamıştı.



Volkswagen'in Pikes Peak yarışında rekor kırmak istediği I.D. R'ın fotoğrafları paylaşıldı.



Firmanın teknik detaylar konusun henüz bir açıklama yapmazken araçta iki adet elektrikli motora yer verildiği belirtiliyor.

Parkurun rekoru 8 dakika 57.118 ile "e0 PP100" model otomobilde. Tesla'nın Model S P90D modeli ise parkuru 11 dakika 48 saniyede tamamladı.



Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Pikes Peak, 2800 metreden başlayarak 4301 metreye çıkılan Rocky Dağları'nda 20 kilometrelik bir tırmanış yarışı.

