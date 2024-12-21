Volkswagen ile sendika anlaştı: 35 bin kişi işten çıkarılıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı.



Anlaşmaya göre, Volkswagen Alman fabrikalarındaki teknik üretim kapasitesi 700 binden fazla araç azaltacak. Aynı zamanda kalan çalışanlara 2030 yılına kadar iş garantisi verilecek.



Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, kırmızı çizgilerine bağlı kalındığını belirterek, "Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı." açıklamasını yaptı.



İŞTEN ÇIKARMALAR 2030'A KADAR SÜRECEK



35 bin kişinin işten çıkartılması 2030 yılına kadar sürecek. Ücretler konusunda ise Volkswgaen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu olacak.



Çalışanlar önümüzdeki dört yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak, bazı ikramiyeler ise kaldırılacak ya da azaltılacak.



Volkswagen, söz konusu anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar euro tasarruf sağlayacağını açıkladı.



70 SAATLİK GÖRÜŞME



Volkswagen, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için gerekli olduğunu açıkladığı önlemler konusunda eylül ayından beri sendika temsilcileriyle görüşüyordu



Görüşmelerin beşinci turunda 70 saatlik görüşmelerin ardından Noel tatili öncesi anlaşma sağlanması dikkati çekti.



Volkswagen, şirketin 30 yıllık istihdam garantisini eylül ayında sonlandırmıştı.



Geçen ay, Volkswaen çalışanları, şirketin maliyet düşürme planlarını protesto etmek amacıyla Alman şirketin tarihinin en büyük grevlerinden ikisini gerçekleştirmişti.