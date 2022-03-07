Volkswagen Passat'a erken veda: Satışlarının yarısı SUV olacak

SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükselişine devam ediyor. SUV ve Crossover kasa tiplerinin sunduğu avantajların etkisiyle tüketiciler alım kararlarını bu kasa tipindeki modellerden yana kullanıyorlar.

Bu kapsamda Volkswagen'in pazara sunduğu iki yeni model, Taigo ve T-Cross’un yanı sıra başarılı SUV’si T-Roc’un yenilenen versiyonunun tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, "Yeni Taigo ve T-Cross lansmanlarıyla beraber model yelpazemizdeki SUV sayısı altıya çıktı. 2024 yılından itibaren satışa sunacağımız tam elektrikli SUV modellerimizle birlikte bu sayı 11 olacak. Yapacağımız SUV atağına paralel, 2022 yılında SUV satış oranımızın yüzde 50’ye çıkmasını planlıyoruz" dedi.

AVRUPA’DA BÜYÜYEN SUV SEGMENTİ



Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan modellerin satış adetlerinin son dönemde düştüğü görülüyor. Bu durum tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de paralel şekilde seyrediyor.



Yüksek sürüş pozisyonu, farklı yol şartlarına uyum sağlayabilen sürüş yetenekleri, geniş kabin ve bagaj hacmi gibi sebepler SUV modellere olan ilginin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Avrupa’da son 7 yılda yüzde 100 artış gösteren SUV segmentinin pazardaki payı, yeni elektrikli modellerin pazara sunulmasıyla pandemide de büyümesine devam etti. Avrupa genelinde 2021 yılında SUV satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 11 artışla 5,34 milyon adete ulaştı. Bu, Avrupa'da SUV'lar için şimdiye kadarki en yüksek pazar payı anlamına geliyor. Çin’de ise bu oran yüzde 52’ye kadar çıkıyor.

"ÇİP KRİZİ BU YIL DA HAYATIMIZDA KALACAK"



Türkiye pazarı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bottaro, “Çip krizi kaynaklı üretim sıkıntısı bu yıl da hayatımızda olmaya devam edecek. Pandemi sonrasında magnezyum, kauçuk ve alüminyum gibi hammaddelerin bulunurluk problemlerinin de üretimi olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ancak herşeye rağmen 2022 yılında pazarın 2021’le benzer seviyede olacağını düşünüyorum" dedi.



PASSAT SEDAN'A ERKEN VEDA



Bu yıl Passat’ın sedan karoseriyle satışının sona ereceğini söyleyen Bottaro, "Pandemi ve çip krizinin etkisiyle Passat Sedan’ın bitişi erkene çekildi. Geleneksel sedan kasa tipi artık ülkemizde de düşüş trendinde. Tüketicilerin kullanım alışkanlıkları değişiyor. Hem günlük hem de seyahat alışkanlıklarına hizmet eden daha fonksiyonel modellere eğilim artıyor. Passat da bu değişim trendine uyum sağlayarak kabuk değiştiriyor. Sedan yerini Passat Variant ve Alltrack seçeneklerine bırakıyor.” diye konuştu.