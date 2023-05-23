Volkswagen Rusya'dan tamamen çekildi

Geçtiğimiz yıl başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte birçok şirket Rusya'dan çekilme kararı aldı. Bu şirketler arasında otomotiv devleri de yer alıyor.

Rusya'dan ayrılma kararı alan şirkerlerden biri olan Volkswagen, Rus hükümetinin onayının ardından yerel bir işletmeye satışını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Avilon adındaki lokal bir işletme tarafından desteklenen Art-Finance LLC ile anlaşmaya varılırken, Volkswagen Components and Services LLC, Scania Leasing LLC, Scania Finance LLC ve Scania Insurance LLC şirketlerindeki hisseler yatırımcıya verildi.

Bunlarla birlikte markanın Kaluga fabrikası da devredildi.



GEÇEN YIL MART AYINDA AÇIKLAMIŞTI

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz yıl mart ayında Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracaklarını duyurmuştu. Volkswagen'in iştirakleri Porsche ve Skoda Rusya'daki üretimleri ile araç teslimatlarını sona erdirmişti.