Alman otomotiv devi Volkswagen , sevilen kompakt SUV modeli T-Roc'un performans odaklı versiyonu için geri sayımı başlattı. Şirketin R performans alt markası tarafından paylaşılan yeni kamuflajlı prototip fotoğrafları, 2027 model yeni T-Roc R'ın tasarım detaylarını ve performans ipuçlarını gözler önüne seriyor. Dörtlü egzoz çıkışları, geniş jantları ve agresif gövde kitiyle dikkat çeken bu yeni modelin, bu ay bitmeden resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

YENİ PLATFORM YENİ PERFORMANS

Yeni nesil standart T-Roc modelleri, 2025 yılının sonlarına doğru Avrupa'daki bayilerde yerini almıştı. Güncellenen Golf ile aynı MQB evo altyapısını paylaşan bu yeni mimari, performans odaklı bir R versiyonunun üretilebilmesinin de en temel nedeni. Otomobil tutkunları, Volkswagen'in geçtiğimiz kasım ayında paylaştığı ilk ipuçlarından bu yana prototipleri yakından takip ediyordu.

Yayımlanan yeni fotoğraflar, aracın önceki nesil T-Roc R'a kıyasla çok daha keskin hatlara sahip bir gövde kiti taşıdığını gösteriyor. Jantların sadece daha büyük değil, aynı zamanda daha geniş olması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Arka bölümde ise yeniden tasarlanmış tamponun altına yerleştirilen ikişerli dört egzoz çıkışı göze çarpıyor. Volkswagen'in standart bir SUV modelinde bu tarz dörtlü egzoz tasarımını tercih etmeyeceği düşünüldüğünde, bu detayın aracın performans potansiyelini açıkça vurguladığı söylenebilir. Sızdırılan test fotoğraflarındaki 19 inçlik jantlar da bu R versiyonunu standart T-Roc donanımlarından çok daha farklı bir konuma yerleştiriyor.

KAPUTUN ALTINDA GOLF R'IN KALBİ Mİ YATIYOR?

Volkswagen'in R departmanı, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşırken aracın teknik özellikleri, fiyatı veya hangi pazarlarda satışa sunulacağı gibi detayları şimdilik gizli tutmayı tercih etti. Ancak otomotiv dünyasındaki genel beklenti, yeni T-Roc R'ın kalbini doğrudan güncel Golf R'dan alacağı yönünde.

Eğer bu öngörüler doğru çıkarsa aracın kaputunun altında; dört tekerlekten çekiş sistemiyle eşleştirilmiş, yaklaşık 328 beygir güç ve 420 Nm tork üreten 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindirli bir motor görebiliriz. Böyle bir senaryo, yaklaşık 296 beygir güç ve 400 Nm tork üreten önceki nesil T-Roc R'a göre çok ciddi bir performans artışı anlamına geliyor.

ELEKTRİKLENME VE İÇTEN YANMALI MOTORLARIN GELECEĞİ

Volkswagen cephesinden bu motor değişimi hakkında henüz resmi bir onay gelmediği için Golf R karşılaştırması şu an için sektörün en güçlü tahmini olmaya devam ediyor. Ayrıca

giderek sıkılaşan emisyon kuralları nedeniyle bu güçlü motora 48 voltluk bir hafif hibrit sisteminin eşlik etmesi de oldukça yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu heyecan verici detayların ötesinde, asıl merak edilen konu ise bu jenerasyonun markanın son benzinli R modeli olup olmayacağı. Volkswagen'in performanslı hatchback ve SUV modellerini elektrikli bir mimariye geçirmeden önceki son içten yanmalı R modeli olma ihtimali bulunan bu araç, markanın geçiş sürecindeki zaman çizelgesi hakkında da ipuçları barındırıyor. Ancak şu an için bu geçişin ne zaman yaşanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.