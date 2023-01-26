Volkswagen'de üst düzey görev değişimi: Yeni tasarım patronu açıklandı

Volkswagen, tasarım departmanın başına Bentley Design'ın Direktörlüğünü yürüten Andreas Mindt'in getirildiğini duyurdu.



1 Şubat'ta görevine başlayacak olan olan Mindt'in yerine geleceği isim Jozef Kaban ise Yaratıcı Sanat Direktörü olarak atandı.

Bentley Batur ile markanın gelecek tasarım dili tanıtıldı.

ANDREAS MİNDT: BENTLEY BATUR'LA GÖZ KAMAŞTIRDI

Andreas Mindt, Pforzheim Üniversitesi Tasarım Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1996 yılında Volkswagen Grubu'ndaki kariyerine başladı.

Andreas Mindt, 1 Şubat'ta görevine başlayacak.

2014'e kadar Tiguan'ın ilk neslinin tasarımı ve Golf 7'nin dış tasarımı üzerinde çalıştı. Mindt, sonrasında 2014'ten 2021'e kadar Audi'de markanın dış tasarımını güncelleme projesini yürüttü. Burada Audi A1'den Audi e-tron GT'ye ve Audi Q3'ten Audi Q8'e kadar Audi'nin dış tasarımının yeniden düzenlenmesine öncülük etti.

2021'den itibaren Bentley Tasarım Direktörü olan Mindt, geçen yaz tanıtılan Bentley Batur ile markanın yeni tasarım dilini ortaya çıkardı.

Jozef Kaban, Yaratıcı Sanat Direktörü olarak atandı.

JOZEF KABAN: BUGATTİ VEYRON'UN TASARIMINDA YER ALDI

Slovakya Bratislava'daki Güzel Sanatlar ve Tasarım Akademisi'nde ürün ve endüstriyel tasarım eğitimi alan Kaban, 1997'de Londra'daki Royal College of Art'tan otomotiv tasarımı alanında Master of Arts derecesi aldı.

Kaban'ın volkswagen kariyeri 1993 yılında başladı. Kaban farklı modellerin yanında Bugatti Veyron'un tasarımında da yer aldı.

2003 yılında Dış Tasarım Başkanı olarak Audi'ye geçen Kaban, 2008'den 2017'ye kadar ise SKODA'da Tasarım Başkanı olarak görev yaptı.

Tecrübeli isim 2020 yılında da Baş Tasarımcı olarak Volkswagen markasının başına geçti.