FAW-Volkswagen ortaklığının geliştirdiği ID. Aura L5, Eylül'de satışa çıkan T6 SUV’un ardından ID. Aura ailesinin ikinci modeli oldu. Volkswagen’in 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilediği ID. Aura konseptini üretime taşıyan sedanın Çin ’de 2026 sonuna kadar satışa çıkması bekleniyor.

ÇİFT MOTORLA 416 BEYGİR GÜÇ

Volkswagen’in Çin pazarı için geliştirdiği CMP platformunu kullanan ID. Aura L5, tek ve çift motorlu seçeneklerle geliyor. Tek motorlu versiyon 208 beygir (155 kW) güç üretiyor ve 175 km/sa hıza ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli çift motorlu versiyonda ise ön ve arka akstaki motorlar toplam 416 beygir (310 kW) güç sağlıyor.

Model ailesinde lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanılıyor. Ön siparişe açılan 580 Plus, 580 Pro ve 580 Max donanımlarının tamamı için 580 kilometre menzil açıklanıyor. Volkswagen, ön sipariş duyurusunda batarya kapasitesi ve DC şarj süresine ilişkin bilgi paylaşmadı.