Volkswagen’den 580 kilometre menzilli elektrikli sedan. ID. Aura L5 ön siparişe açıldı
17.11.2026 03:18
Son Güncelleme: 17.11.2026 03:20
Volkswagen, yeni elektrikli sedanı ID. Aura L5 için sipariş almaya başladı. Üst donanımda 416 beygire çıkan model, Passat modeline yakın gövdesi ve geniş açılan bagajıyla dikkat çekiyor.
FAW-Volkswagen ortaklığının geliştirdiği ID. Aura L5, Eylül'de satışa çıkan T6 SUV’un ardından ID. Aura ailesinin ikinci modeli oldu. Volkswagen’in 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda sergilediği ID. Aura konseptini üretime taşıyan sedanın Çin’de 2026 sonuna kadar satışa çıkması bekleniyor.
ÇİFT MOTORLA 416 BEYGİR GÜÇ
Volkswagen’in Çin pazarı için geliştirdiği CMP platformunu kullanan ID. Aura L5, tek ve çift motorlu seçeneklerle geliyor. Tek motorlu versiyon 208 beygir (155 kW) güç üretiyor ve 175 km/sa hıza ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli çift motorlu versiyonda ise ön ve arka akstaki motorlar toplam 416 beygir (310 kW) güç sağlıyor.
Model ailesinde lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanılıyor. Ön siparişe açılan 580 Plus, 580 Pro ve 580 Max donanımlarının tamamı için 580 kilometre menzil açıklanıyor. Volkswagen, ön sipariş duyurusunda batarya kapasitesi ve DC şarj süresine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Modelin arka camla birlikte açılan bagaj kapağı geniş bir yükleme alanı sunuyor.
525 LİTRELİK BAGAJ VE GENİŞ AÇILAN ARKA KAPAK
ID. Aura L5, 4,88 metrelik gövde uzunluğuna ve 2,82 metrelik aks mesafesine sahip. Otomobilin eğimli arka camı, elektrikli bagaj kapağıyla birlikte kalkıyor. Bir metreden geniş yükleme açıklığı büyük eşyaları yerleştirmeyi kolaylaştırırken 525 litrelik bagaj hacmi 1.200 litreye kadar genişletilebiliyor.
Giriş donanımında 15,6 inçlik multimedya ekranı, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve otomatik park yardımcısı bulunuyor. Pro versiyonu panoramik cam tavan, ısıtmalı direksiyon ve ısıtma ile havalandırma işlevlerine sahip ön koltuklar ekliyor.
Modelin en üst donanımında artırılmış gerçeklikli ön cama göstergesi de bulunuyor.
LIDAR ÜST DONANIMA ÖZEL
580 Max’in tavanındaki 192 kanallı LIDAR, Carizon tarafından geliştirilen HS8 sürüş destek sistemiyle birlikte çalışıyor. Sistem, şehir içinde ve otoyolda navigasyona dayalı sürüş desteğinin yanı sıra uzaktan park ve park manevralarını hafızaya alma işlevleri sunuyor. Artırılmış gerçeklik destekli ön cam göstergesi de üst donanımda yer alıyor.
Otomobilin CEA 1.4 elektronik mimarisi ise Volkswagen’in Çin’deki teknoloji ekibi, Cariad China ve Xpeng iş birliğiyle geliştirilen altyapıyı temel alıyor. Bu mimari, kabin ve sürüş destek sistemlerinin kablosuz yazılım güncellemeleri almasını sağlıyor.
SATIŞ FİYATI HENÜZ AÇIKLANMADI
Çin’de 99 yuan (750 TL) ödeyerek rezervasyon yaptıran müşteriler, satın alma sırasında 2.000 yuan (15 bin 142 TL) indirimden yararlanabilecek. Volkswagen Grubu veya FAW markalı bir otomobili olan müşterilere takas ya da ek araç alımında 3.000 yuan (Yaklaşık 22 bin 700 TL) destek de sunuluyor.
ID. Aura L5’in satış fiyatı henüz açıklanmadı. Aynı ailedeki elektrikli T6 SUV, Çin’de 129.900 yuandan (Yaklaşık 983 bin YL) başlayan fiyatlarla satılıyor.