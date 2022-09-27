Volkswagen'den batarya üretimi için yeni işbirliği

Volkswagen'in elektrikli otomobiller için batarya şirketi olan PowerCo ve Belçikalı şirket Umicore, elektrikli otomobillerin bataryası için hammadde ortak girişimi kurduklarını duyurdular.

3 milyar euro yatırım yapacağı açıklanan ortak girşim, 10 yıl sonunda yılda 2.2 milyon elektrikli otomobil için pil malzemeleri üretmeyi hedefliyor. PowerCo'nun Avrupa pil fabrikalarına 2025 yılından itibaren malzeme tedariki başlayacak.

Lityum, kobalt, nikel ve manganez de dahil olmak üzere hammaddeler dünyanın dört bir yanından tedarik edilecek olsa da, piller için katot üretimi, Umicore'un Polonya fabrikasında ortak girişim kapsamında gerçekleştirilecek.

Firmalar, pil malzemelerindeki metallerin geri dönüştürülmesi konusunda da işbirliği yapma hedefleri olduğunu belirtti.

ASYA HAKİMİYETİNİ YIKMA MÜCADELESİ

Avrupalı otomotiv devleri Asya hakimiyetinde olan tedarik zincirini Avrupa'ya taşımak için çalışmalarını hızlandırıyor. Büyük şirketler hammadelerin pillere dönüşümü için kurulu olan fabrikalarla ortaklıklarını artırıyor.

2030'DA YÜZDE 70'İ ELEKTRİKLİ OLACAK



Volkswagen, 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarının yüzde 70'inin tamamen elektrikli araçlar olmasını hedefliyor.