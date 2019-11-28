Volkswagen'den, Çin'e 4,4 milyar dolar yatırım

Volkswagen, Çin'e 4,4 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Markanın yeni yapacağı yatırım kapsamında, ülkedeki elektrikli araç model sayısını artıracağı belirtiliyor. Volkswagen Çin CEO'su, "Elektrikli araç pazarındaki hareketleri yakından takip ediyoruz. Pazarın uzun dönemdeki potansiyeli bize heyecan veriyor" dedi.



Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı da olan Çin'de, son dönemde pazarda daralma yaşanıyor.

Pazardaki daralma, Çin'de faaliyet gösteren küresel üreticilerin bilançolarını ise olumsuz etkilerken, ülkedeki üretim sayısının da düşmesine neden oluyor.

Çin'de satılan her 5 otomobilden biri Volkswagen'e ait olduğu belirtiliyor.



VİDEO: KISA VE NET: ELEKTRİK ARAÇ