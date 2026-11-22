Alman otomotiv üreticisi Volkswagen , 2026 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında sınırlı sayıda üretilecek 2027.5 model Golf GTI Rabbit Edition'ı görücüye çıkardı. Yalnızca ABD pazarı için hazırlanan bu özel versiyon, markanın Golf modelini Amerikalı sürücülerle ilk tanıştırdığı dönemdeki tarihî "Rabbit" adını yeniden yollara taşıyor. Nostaljik tasarım dokunuşlarını üst donanım seviyelerinden aktarılan şasi bileşenleriyle birleştiren otomobil, koleksiyon meraklılarına hitap eden bir kimlik sunuyor.

NOSTALJİK TASARIM VE ÖZEL DONANIM DETAYLARI

Volkswagen'in ABD pazarındaki ilk Golf modellerinde kullandığı Rabbit ismi, özellikle performans tutkunları için ayrı bir anlam taşıyor. 1983 model yılıyla ABD yollarına çıkan ve markanın Pensilvanya'daki Westmoreland fabrikasında üretilen birinci nesil Mark 1 Rabbit GTI, Kuzey Amerika'da hızlı hatchback kültürünün temellerini atmış ve zamanla aranan bir koleksiyon otomobiline dönüşmüştü.

Yeni Golf GTI Rabbit Edition, standart GTI modellerinden ilk bakışta ayrışan bir dış görünüme sahip. Geleneksel kırmızı tasarım vurgularının yerini ön ızgara, far içi detayları, yan ayna kapakları ve tavanda yoğunlaşan siyah dokunuşlar alıyor. Gövdedeki siyah marka logoları Golf R Black Edition'dan alınırken, bagaj kapağındaki krom Rabbit amblemi geçmişe doğrudan bir gönderme yapıyor. Otomobil ayrıca Avrupa pazarındaki Golf GTI Edition 50 modelinden tanıdık olan özel Dark Moss Green Metallic gövde rengiyle dikkat çekiyor.

GOLF R JANTLARI VE ADAPTİF SÜSPANSİYONLA GELİYOR

Özel seri yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı kalmıyor; daha üst donanımlı GTI versiyonlarının teknik bileşenlerini de bünyesinde barındırıyor. Giriş seviyesi GTI S modelindeki dört mevsim lastiklerin yerine yaz lastikleriyle sarılı 19 inçlik Golf R jantları sunulurken, sürüş dinamiklerini keskinleştiren Dynamic Chassis Control (DCC) adaptif süspansiyon sistemi standart olarak yer alıyor. Kabin içinde ise Avrupa'da satılan Golf GTI Clubsport modelinden ilham alan ArtVelours koltuk döşemeleri sportif atmosferi tamamlıyor.

Kaputun altında ise mekanik reçete değişmiyor. ABD pazarındaki standart Golf GTI modellerinde görev yapan 2,0 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzinli motor, 241 beygir güç üretmeye devam ediyor. Gücünü ön tekerleklere yalnızca yedi ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla aktaran modelde manuel vites seçeneği sunulmuyor.

WOLFSBURG FABRİKASINDAKİ SON ÖZEL SERİLERDEN BİRİ OLABİLİR

Golf GTI Rabbit Edition, Volkswagen'in üretim planlaması açısından da kritik bir döneme denk geliyor. Alman üretici, Almanya'nın Wolfsburg kentindeki ana fabrikasını elektrikli araç üretimine odaklamak amacıyla içten yanmalı Golf modellerinin montajını 2027 yılında

Meksika'nın Puebla tesislerine taşımaya hazırlanıyor. Bu taşınma kararı, Golf GTI Rabbit Edition'ı Wolfsburg'da üretilen son özel seri GTI versiyonlarından biri hâline getirebilir.

Üretim merkezindeki bu değişimin, 2024 yılının başında makyajlanan sekizinci nesil Golf için yeni bir güncelleme fırsatının önünü açabileceği konuşuluyor. Modelin önümüzdeki on yılın içine uzanan satış ömrü boyunca ikinci bir makyaj süreci geçirmesi hâlinde, sürücülerin yoğun eleştirilerine konu olan dokunmatik yüzeylerin yerini daha fazla fiziksel tuşa bırakması bekleniyor. Volkswagen hâlihazırda yeni modellerinde direksiyon üzerindeki klasik tuşlara ve fiziksel kontrollere dönüş sinyali vermiş durumda.

TÜRKİYE PAZARINA GELMEYECEK AMA İLGİ POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye otomobil pazarında ise Volkswagen Golf, uzun yıllardır C hatchback segmentinin bel kemiğini oluşturuyor. Ülkemizde hem sportif görünümüyle öne çıkan R-Line donanım paketleri hem de yüksek performanslı GTI versiyonları geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Tamamen ABD pazarına özel olarak geliştirilen Golf GTI Rabbit Edition, bu nedenle maalesef Türkiye yollarına çıkmayacak. Buna karşın Golf'ün ülkemizdeki köklü bilinirliği ve özel seri performans modellerine duyulan ilgi göz önüne alındığında, bu nostaljik versiyonun Türkiye'ye gelmesi hâlinde önemli bir talep görebileceği rahatlıkla söylenebilir.