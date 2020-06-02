Volkswagen'den Ford'un sürücüsüz otomobil şirketine 2.6 milyar dolarlık yatırım

Volkswagen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasıyla ABD'li üretici Ford ile ticari araçlar üretimi, otonom ve elektrikli otomobilleri geliştirmesine yönelik Temmuz 2019'da duyurulan birçok projenin Volkswagen Denetleme Kurulu tarafından onaylandığını bildirdi.



Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında açıklanan Ford'un otonom araç birimi Argo AI'ya Volkswagen tarafından yapılacak olan yatırım bugün resmiyet kazandı.

VW tarafından yapılacak 2.6 milyar dolarlık yatırımla Argo AI'ın değeri 7.25 milyar dolara ulaşmış oldu.

Bryan Salesky ve Peter Rander tarafından 2016 yılında kurulan Argo, kurulduktan kısa bir süre sonra Argo'ya ilk yatırım yapan VW ve Ford tarafından ortaklaşa kontrol ediliyor.

ÇİN’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİK 2,1 EUROLUK YATIRIM



Volkswagen AG tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Alman şirketin Çin’deki elektrikli araç üretiminde ortağı Anhui Jianghuai Automobile Group Holding'in -JAC Motors - yüzde 50'sini satın almayı planladığı duyuruldu.



Ayrıca Volkswagen'in Çin'deki JAC ile ortak şirketi olan JAC Volkswagen’deki hisse payını da yüzde 50’den yüzde 75’e yükseltecek. Her iki yatırım için Volkswagen,1 milyar avro ödeme yapacak



Ayrıca, Volkswagen, Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Gotion High-Tech Co.Ltd. şirketinin yüzde 26 hissesini satın almak için 1,1 milyar avro ödeyecek.



Anlaşmayla Volkswagen ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olurken, satın almaların gerekli izinler alındıktan sonra 2020’nin sonunda tamamlanması bekleniyor.



Volkswagen'in açıklamasında, Çin'deki ortak şirket JAC Volkswagen’in 2025’e kadar 5 elektrikli model daha planladığı ve bunun için bir otomobil üretim üssü kurulacağı hatırlatıldı.