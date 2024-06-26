Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım: EV yazılımı için ortak girişim

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım: EV yazılımı için ortak girişim

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Rivian ve  Grubu'nun araç yazılım teknolojisi geliştirmek için ortak girişim kurmayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada, Volkswagen Grubu'nun başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian'a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirilen açıklamada, her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiği ifade edildi.

9. nesil Volkswagen Passat Türkiye'de

9. nesil Volkswagen Passat Türkiye'de

Haberi Görüntüle

OTOMOBİL HABERLERİ

Türkiye'de 2023'te 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi

Türkiye'de 2023'te 1 milyon 203 bin 933 adet otomobil üretildi

Yapay zeka da Togg T10X'i "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçti

Yapay zeka da Togg T10X'i "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçti

AB'nin Çin'den elektrikli otomobil ithalatına ek vergi kararı sektörü tehdit ediyor

AB'nin Çin'den elektrikli otomobil ithalatına ek vergi kararı sektörü tehdit ediyor

Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı

Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin kilometre sınırı" uzatıldı

Tesla, üretilen tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor: Bu kez silecek sorunu

Tesla, üretilen tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor: Bu kez silecek sorunu

Togg T10X, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi

Togg T10X, Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...