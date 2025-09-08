Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli otomobil

Volkswagen’in CEO’su Alman otomobil devinin, kompakt ve uygun fiyatlı yeni elektrikli araç serisiyle Avrupa’daki elektromobilite hakimiyetini güçlendirmeye çalıştığını söylüyor.



Bu yıl hem Almanya hem de Avrupa’nın en büyük elektrikli otomobil tedarikçisi olan Volkswagen, hafta sonu küçük, tamamen elektrikli ID. Cross Concept otomobilini tanıttı ve gelecek yılın ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.



Volkswagen’in ID.2 all, ID. GTI Concept ve ID.EVERY1′den sonra yeni elektrikli model ailesindeki dördüncü lansmanı.



Volkswagen CEO’su Oliver Blume, CNBC’den Annette Weisbach’a verdiği demeçte, “Son yıllarda yazılımımızı ve batarya seçeneklerimizi geliştirmek için çok çalıştık. Bu aile, batarya konusunda birleşik hücre konseptimizi sunduğumuz ilk aile olacak. Rekabetçi olacağız ve şu anda, örneğin Avrupa’da, yüzde 28 pazar payıyla elektromobilite alanında açık ara pazar lideriyiz. Bu aile, bu pazar payını daha da büyütmek için bir başka itici güç.” dedi.



Blume, Volkswagen’in ID. Cross Concept aracının giriş fiyatının yaklaşık 25.000 Euro (29.316 dolar, yaklaşık 1.2 milyon lira) olacağını söyledi.



FUARDAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPILDI



Açıklamalar, sıkıntı çeken Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin Çinli yeni gelenlerle karşı karşıya gelmesinin beklendiği Münih’teki IAA Mobility otomobil fuarının başlamasından hemen önce geldi.



VOLKSWAGEN DEĞER KAZANIYOR



ABD’nin Avrupa otomotiv endüstrisine uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Volkswagen hisseleri bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 12,2 oranında değer kazandı.



Blume, Çinli elektrikli araç rakiplerinin oluşturduğu yoğun rekabet sorulduğunda, bu zorluğun kendisini memnun ettiğini söyledi.



Blume, “Rekabet benim için çok olumlu. Tıpkı spordaki gibi: İyi rakipleriniz varsa, daha iyi olmanız gerekir. Son yıllarda kendimizi geliştirmek adına yapmaya hazır olduğumuz şey bu. Rekabetten korkmuyorum” diye ekledi.



TARİFE YÜKÜ NE DURUMDA?



Avrupa’nın otomotiv sektörü şu anda artan üretim maliyetlerinden ABD tarifelerine, tedarik zinciri kesintilerinden düzenleyici baskılara kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya.



Mercedes-Benz Grup CEO’su Ola Källenius'un yakın zamanda "Sektörümüz aynı anda yoğun yağmur, dolu, fırtına ve kar yağışıyla karşı karşıya." dedi.



Volkswagen'in Blume'u, ABD ile Avrupa Birliği arasında yakın zamanda gerçekleşen ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Anlaşmayla ABD’ye otomobil ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 27,5′ten yüzde 15′e düşürülmesi bekleniyor.



Blume, şirketin ABD’ye yoğun yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını da sözlerine ekleyerek, yeni tarife oranının şirket için hala bir "yük" olacağını söyledi.

TESLA TERCİH EDİLMİYOR

Tesla'nın bu yıl Avrupa'nın bazı pazarlarındaki satış düşüşü, Çinli BYD'nin şiddetli rekabeti ve CEO Elon Musk'a yönelik tepkiler nedeniyle Ağustos ayında da devam etti. Ancak, Norveç, İspanya ve Portekiz bu eğilimin dışında kaldı.



Açıklanan verilere göre, Fransa'da yeni Tesla otomobil tescilleri Ağustos 2024'e göre yüzde 47.3 düşerken, genel otomobil piyasası yaklaşık yüzde 2.2 büyüdü.



Tesla tescilleri İsveç'te yüzde 84'ten fazla düştü (burada elektrikli araç satışları sabit kalırken genel pazar yüzde 6 büyüdü) ve Danimarka'da yüzde 42 düştü. Tesla tescilleri Hollanda'da yüzde 50 ve İtalya'da yüzde 4.4 düştü.



Tesla'nın derin köklere sahip olduğu ve neredeyse tüm yeni otomobil satışlarının elektrikli olduğu Norveç'te, ABD'li EV üreticisinin tescillerinde yüzde 21.3'lük bir artış görüldü. Ancak, BYD'nin tescilleri yüzde 218 arttı.



HİNDİSTAN BEKLENENİ VERMEDİ



Tesla'nın uzun zamandır beklenen Hindistan'a girişi şimdiye kadar beklenen sonuçları vermedi ve zayıf rezervasyonlar şirketin küresel büyüme görünümü hakkında yeni şüpheleri körükledi.



Elon Musk liderliğindeki elektrikli araç üreticisi, Temmuz ortasında satışa sunulduğundan bu yana 600'ün biraz üzerinde sipariş aldı. Konuya yakın kaynaklara göre bu sayı, şirketin kendi beklentilerinin altında kaldı. Bu sayı, Tesla'nın yılın ilk yarısında küresel olarak her dört saatte teslim ettiği araç sayısına yakın.



Gizli konuları görüşmek üzere isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Tesla'nın bu yıl Hindistan'a 350 ila 500 araç göndermeyi planladığını ve ilk partinin Eylül ayı başında Şanghay'dan yola çıkacağını söyledi.



Teslimatların başlangıçta Mumbai, Delhi, Pune ve Gurugram şehirleriyle sınırlı olacağı belirtildi. Sevkiyatın büyüklüğü, Tesla'nın araçlar için aldığı tam ödemelerin yanı sıra, şu anda fiziksel olarak faaliyet gösterdiği dört şehrin dışına teslimat yapabilme kapasitesine de bağlı.



Bloomberg News'in daha önce aktardığına göre şirket başlangıçta bu yıl yıllık 2 bin 500 araçlık kotasını tamamen kullanmayı hedeflemişti.



Şirket, Hindistan'ın yeni kurulan elektrikli araç sektörüne girmek için marka gücüne ve CEO'sunun Donald Trump ile bir zamanlar sıkı bağları olan ilişkilerine güvenirken, Musk'ın ABD Başkanı ile yaşadığı kamuoyu tartışması , kötüleşen ikili ilişkiler , yüksek yerel ithalat vergileri ve fiyat hassasiyeti olan bir pazarın acı gerçekleri bu denklemi bozdu.

Tesla, yorum talebine yönelik e-postaya hemen yanıt vermedi.



BYD NEDEN TERCİH EDİLİYOR?



BYD'nin uyguladığı fiyat politikası tercih için ilk sırada yer alıyor. Üst segment olmasa da fiyat/performans aracı olarak kullanılan BYD'ler dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaştı.