Volkswagen'in elektrikli ID. Buzz modeli Galataport’ta sergileniyor

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Volkswagen Ticari Araç’ın 1950’lerde pazara sunduğu ikonik modeli T1, yani orijinal Bulli’den ilham alan ID. Buzz, T1’in DNA'sını günümüze ve elektrikli mobilite çağına taşıyor.



ID. Buzz, Galataport’ta yer alan Doğuş Otomotiv Plus Müşteri Deneyim Merkezi’nde sergilenmeye başladı. Ziyaretçiler Volkswagen Ticari Araç markasının geleceğini temsil eden yeni ID. Buzz’ı, 31 Ekim 2022 tarihine kadar görebilecekler.

2023 YILININ TİCARİ ARACI



Markanın mihenk taşı olarak gördüğü, hem yolcu hem de eşya taşımacılığında markanın geleceğini simgeleyen tamamen elektrikli ID. Buzz Cargo modeli bu yıl 31’incisi düzenlenen International Van of the Year (IVOTY) - Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri’nde 2023 Yılının Ticari Aracı ödülüne layık görüldü.

ID. Buzz Cargo sonbahardan itibaren Avrupa’da, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında kendini gösterecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE TEKNOLOJİK



Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özellikleriyle birer öncü konumunda. Ayrıca aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler yer alırken, gerçek deri kullanılmıyor. ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’da, diğer araçlardan ve ulaşım altyapısından gelen sinyalleri kullanarak olası tehlikeleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilen yerel uyarı sistemi 'Car2X' yakın çevre ve tehlike uyarıları standart olarak yer alıyor. Ayrıca yeni “Trained Parking”- kendi kendine park etme, “Travel Assist”- yarı otonom sürüş asistanının en son sürümü gibi yenilikçi ve birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor. 'Swarm verileri’yle çalışan Travel Assist, önünüzdeki araçla güvenli sürüş mesafesini korurken aracınızı şeritte kolay tutma imkânı sağlıyor.

Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ve Şerit Takip Asistanı (Lane Assist), standart olarak sunulan diğer sürüş asistanları arasında. Bununla birlikte bir başka yeni özellik olan önceden kaydedilmiş bir rota üzerinde otomatik park etmeyi sağlayan hafıza fonksiyonu da (Memory Function) her iki modelde yer alıyor.



170 KW'A KADAR ŞARJ GÜCÜ



ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 82 kWh (net: 77 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 150 kW'lık elektrik motorunu besliyor. Maksimum hız elektronik olarak 145 km/s ile sınırlandırılmış.

Aracın elektrikli motoru 310 Nm'lik maksimum tork üretiyor. Bataryanın konumu sayesinde iyice düşürülmüş olan ağırlık merkezi sayesinde aracın dinamizmi artıyor.

Tasarım, ID. Buzz'ın dönüş dairesi çapının yaklaşık 11 metre olmasını da sağlıyor.

Lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 170 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e yükseliyor.