Avrupa otomotiv pazarında erişilebilir elektrikli otomobil rekabeti hız kazanırken, Volkswagen uzun süredir beklenen 20 bin euronun altındaki giriş seviyesi modeli için somut adımlar atmaya başladı. Markanın Portekiz'deki tesisinde ön seri üretim bandına çıkardığı ve şimdilik "ID.1" koduyla andığı şehir otomobili, resmi marka tescil kayıtlarına göre geçmişin sevilen bir ismini yeniden yollara taşıyabilir.

PORTEKİZ'DEKİ TESİSTE ÖN SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Volkswagen Grubu'ndan paylaşılan ve Electrek tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, ilk ID.1 ön seri üretim araçlarını Portekiz'in Palmela kentindeki Autoeuropa fabrikasında banttan indirdi. 2027 yılının son çeyreğinde başlaması planlanan seri üretim öncesinde yürütülen bu deneme sürecinde; üretim kalıplarından montaj yöntemlerine, iş adımlarından bant çevrim sürelerine kadar tüm detaylar sahada test ediliyor. İlk aşamada banttan sorunsuz çıkan araçların, fabrikanın belirlediği kalite ve verimlilik hedeflerini şimdiden yakaladığı belirtiliyor.

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer'in grubun en verimli üretim üslerinden biri olarak işaret ettiği Palmela fabrikası, otomobilin 20 bin euronun altında fiyatlandırılabilmesinde belirleyici rol oynuyor. Üç vardiya düzeniyle günde 1.000 adede kadar araç üretebilen tesis, 2025 yılında tamamı T-Roc modellerinden oluşan 240 bin 400 adetlik hacimle tarihinin en iyi ikinci yılını geride bıraktı. Yeni elektrikli modelin T-Roc ile aynı üretim bandını paylaşacağını açıklayan fabrikanın yeni genel müdürü Anabel Andión Lomero, Portekiz basınına (Razão Automóvel) yaptığı değerlendirmede seri üretime geçildiğinde iki model arasındaki üretim payını pazar talebine göre esnek biçimde ayarlayabileceklerini ifade etti.

TESCİL BAŞVURUSU GEÇMİŞİN İZİNİ TAŞIYOR

Geliştirme sürecinde ID.1 olarak adlandırılan modelin nihai adı ise Volkswagen'in Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) yaptığı 22 Ekim 2026 tarihli başvuruyla gündeme geldi. Şirketin "ID. UP" ismini koruma altına almak için attığı bu adım modelin kesin olarak bu isimle satışa çıkacağını garanti etmese de markanın güncel isimlendirme politikasıyla doğrudan örtüşüyor. Elektrikli ailesinde "ID." takısını standart hâle getiren Alman üretici, geçmişte benzinli motoruyla ilgi gören şehir otomobili Up'ın mirasını elektrikli çağa uyarlamaya hazırlanıyor.

Volkswagen aslında tanıdık model isimlerini elektrikli ürün gamına entegre etme stratejisini daha büyük sınıflarda da uyguluyor. Halihazırda ID. Tiguan gibi modellerde bu yolu izleyen marka, seri üretime yakın kompakt B-SUV konsepti ID. Cross ile de benzer bir çizgi sürdürüyor. Uygun maliyetli üretim altyapısı sayesinde Dacia Spring ve Citroën ë-C3 gibi rakiplerinin karşısına güçlü bir fiyat avantajıyla çıkmayı hedefleyen otomobilin kesin ismi, fiyatı ve nihai menzil değerleri ise 2027 sonundaki lansman yaklaştıkça netleşecek.

RIVIAN İMZALI ALTYAPI VE BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLER

Tasarım ve boyut ipuçlarını ID. EVERY1 konseptinden alan otomobil, Volkswagen Grubu bünyesinde teknolojik bir ilke de imza atacak. Model, şirketin ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian ile ortaklaşa geliştirdiği yeni elektronik ve yazılım mimarisini kullanan ilk seri üretim Volkswagen olacak. Araç içi fonksiyonları çok daha az sayıda kontrol ünitesinde toplayan bu modern mimari, otomobil kullanıcıya teslim edildikten sonra bile kablosuz güncellemelerle yeni özellikler eklenmesine imkân tanıyor.

Seri üretim versiyonunun net batarya kapasitesi ve maksimum şarj gücü gibi verileri henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak temel alınan ID. EVERY1 konseptinin ölçüleri otomobilin boyutları ve kapasitesi hakkında somut bir çerçeve çiziyor. Yaklaşık 3.880 milimetre uzunluğa sahip olan araç, 3.600 milimetrelik eski benzinli Up ile 4.050 milimetrelik ID. Polo arasında konumlanıyor. 37 kWh kapasiteli LFP batarya ve 70 kW gücünde elektrik motoruyla kurgulanan otomobilde en az 250 kilometre menzil ile 305 litrelik bagaj hacmi hedefleniyor.