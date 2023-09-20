Volvo, 2024'te dizel üretimini bitiriyor

Otomotiv üreticileri iklim değişikliğinin etkilerini azaltma amacıyla içten yanmalı modellere veda ederek elektrikli araçlar için yol haritasını belirledi.

2030 yılına kadar sadece elektrikli modeller satmayı hedefleyen İsveçli otomobil üreticisi Volvo, dizel üretimine son veriyor.

Volvo'dan yapılan açıklamada, "Birkaç ay sonra, dizel motorlu son Volvo otomobili üretilecek" denildi.





SATTIĞI 3 ARAÇTAN BİRİ ELEKTRİK DESTEKLİ

Markanın geçtiğimiz ay sattığı üç modelden biri tamamen elektrikli ya da hibrit araçlar oldu.

Çoğunluk hissesi Çinli otomotiv devi Geely'e ait olan Volvo'nun 2019 yılı satışlarında dizel motorların payı yüzde 58'di. Geçtiğimiz ay markanın satışlarında bu oran yüzde 8,9'a kadar düştü.

AVRUPA PİYASASI KARARDA ETKİLİ OLDU

2015 yılında Avrupa otomobil pazarının dizel satışlarının payı yüzde 50'nin üzerindeydi. Bu oran bugün yüzde 14’e kadar gerilemiş durumda.