İsveç merkezli teknoloji grubu Hexagon'un robotik birimi Hexagon Robotics tarafından geliştirilen AEON adlı insansı robotlar, Volvo 'nun Ghent fabrikasında çalışanlar ve mevcut otomasyon sistemleriyle birlikte eğitim sürecine başladı. İleri üretim teknolojilerine yönelik yatırımların bir parçası olan bu program, otomobil üretimini daha güvenli, daha esnek ve daha verimli hâle getirmeyi amaçlıyor.

TAKLİT YOLUYLA ÖĞRENME VE İLK FABRİKA GÖREVLERİ

Volvo Cars'ın kendi üretim ekibi, Hexagon Robotics mühendisleriyle yakın iş birliği içinde AEON robotlarını gerçek endüstriyel görevler üzerinde eğitiyor. Eğitim sürecinde robotun bir işlemin nasıl yapıldığını gözlemleyerek kopyaladığı "taklit yoluyla öğrenme" yöntemi kullanılıyor. AEON'un Ghent tesisindeki ilk görevi, bileşenleri yüksek hassasiyetle iki farklı sabitleme aparatına yerleştirmek üzerine kurgulandı.

Her aşama saha testleriyle doğrulandıktan sonra robotların üstleneceği işlerin kapsamı kademeli olarak genişleyecek. İlerleyen adımlarda AEON robotlarının birden fazla parçayı aynı anda yönetmesi, üretim alanı içinde serbestçe hareket etmesi ve fabrikanın mevcut otomasyon sistemleriyle doğrudan etkileşime girmesi hedefleniyor.

NEDEN İNSANSI TASARIM TERCİH EDİLDİ?

Otomotiv üretim hatlarında sabit robot kolları ve geleneksel otomasyon sistemleri uzun yıllardır belirli bir noktada tekrarlanan standart işleri yüksek başarıyla yürütüyor. Ancak vardiyadan vardiyaya değişen görevler veya insanlar için tasarlanmış ortak alanlarda hareket gerektiren ergonomik açıdan zorlayıcı işlerde sabit sistemlerin esnekliği sınırlı kalıyor.

Volvo Cars Üretim Direktörü Magnus Nilsson, AEON'un insansı tasarımının mevcut üretim düzenine ve çalışanların yanına hiçbir yapısal değişikliğe gerek kalmadan uyum sağladığını vurguluyor. Nilsson, temel hedeflerinin fiziksel açıdan en yorucu görevleri insansı robotlara devrederek çalışanlar için daha ergonomik bir iş ortamı yaratmak olduğunu ifade ediyor.

Çok amaçlı bir platform olarak tasarlanan AEON, 1,65 metre boyunda ve 60 kilogram ağırlığında. Çevresini algılamak ve parçaları hassas biçimde kavramak için kameralar ile sensörlerden yararlanan robot, ayak yerine tekerlekler üzerinde hareket ediyor. Hafif bir koşu temposuna denk gelen saniyede 2,4 metre hıza ulaşabilen AEON, 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

2027 ORTASINDA GERÇEK ÜRETİM HATTINA GİRECEK

Diğer pek çok otomobil üreticisinin de sabit otomasyon sistemlerini esnek robotlarla desteklemeye yöneldiği bir dönemde, Volvo Cars bu dönüşüm için somut bir takvim paylaşıyor. Ghent tesisinde hâlihazırda yürütülen çalışmalar denetim altında eğitim ve doğrulama aşamasını kapsıyor. 2027 yılının ilk yarısında ise fabrikaya daha fazla AEON ünitesinin katılmasıyla kapsamlı bir pilot uygulama başlayacak.

Şirket, pilot sürecin ardından 2027 yılının ortasından itibaren AEON robotlarını doğrudan seri üretim hattında aktif göreve almayı planlıyor. Hexagon Robotics Başkanı Arnaud Robert, Volvo Cars ekipleriyle yürüttükleri yakın çalışmanın AEON'un gerçek üretim süreçlerini destekleyen somut iş değeri sunmasını garanti altına aldığını belirtiyor. Bununla birlikte 2027 takviminin ne ölçüde korunacağı, robotların çoklu parça yönetimi, fabrika zemininde yön bulma ve otomasyon sistemleriyle iletişim gibi daha karmaşık testleri ne hızda geçeceğine bağlı olacak.