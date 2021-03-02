Volvo fosil yakıt defterini kapatıyor: 2030'da tüm araçlar elektrikli olacak

Otomobil üreticisi Volvo, 2030 yılına kadar üretim bandındaki tüm araçları elektrikliye çevireceğini duyurdu.

Çinli şirketlerin satın aldığı Volvo'nun CEO'su Hakan Samuelson, "Petrol motorlu araçları almak isteyen müşteri kalmayacağına ikna oldum. Elektrikli araçların müşteriler açısından daha ilgi çekici olduğunu düşünüyoruz" dedi.



İsveçli araba üreticisi Volvo, 2025'e kadar ise satışlarının yüzde 50'sini elektrikli diğer yarısını ise hibrit olarak yapmaya hazırlanıyor.



Çin merkezli Geely Grup tarafından satın alınan Volvo'dan yapılan açıklamada birkaç yıl içerisinde elektrikli otomobil ailesinin genişletileceği belirtildi.



CEO Samuelson, Tesla'nın izinden giderek yeni araçlarda kablosuz geliştirmelerin yapılacağını söyledi.

DÜNYA DEVLERİ ELEKTRİKLİYE YÖNELİYOR

Dünya genelinde araba üreticileri Avrupa ve Çin'in aldığı sıfır karbon emisyonu kararlarına uyum sağlayabilmek için elektrikli modellere yöneliyor.



Geçen hafta ABD merkezli otomobil devi Ford, 2030'a kadar Avrupa'da tamamen elektikli modellere geçeceklerini açıklamıştı. Tata Motor'un sahibi olduğu Jaguar Land Rover da 2025'e kadar tüm Jaguar araçlarının 2030'a kadar bütün araçların elektikli olacağını duyurmuştu.



Aynı şekilde Almanya merkezli Volkswagen'ın sahibi olduğu Bentley de 2030'da tamamen elektrikli araçlar hedefini paylaşmıştı.

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