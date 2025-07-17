Volvo karar verdi... Bazı modellerin satışı durdu

Volvo Cars, ABD model yelpazesini bu yıl daralttığını ve bunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin geniş bir araç yelpazesini karlı bir şekilde satmayı zorlaştırmasının etkili olduğunu belirtti.



Çinli Geely Holding'e ait olan İsveçli otomobil üreticisi Reuters'e yaptığı açıklamada, ilgisinin azalması üzerine ABD portföyünden sedanları ve station wagon'ları çıkardığını belirtti.



Volvo, araçlarının çoğunun Avrupa veya Çin'de üretilmesi nedeniyle artan tarifelere en çok maruz kalan otomobil üreticilerinden biri.

