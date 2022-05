VW, Formula 1'e iki markayla dönecek

VW CEO'su Herbert Diess, 2 Mayıs 2022'de yayımlanan Youtube videosunda, şirketinin Formula 1 konusundaki yaklaşımını aktardı. Diess, F!’in ABD gibi önemli pazarlarda yarattığı patlamanın ve 2026'da sunulacak yepyeni motor kurallarının, bir daha ele geçmeyecek bir hamle fırsatı yarattığını söyledi.



2026'DA ÇIKACAK FIRSAT



Formula 1'de en önde olabilmek için en az 5-10 yıla ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Diess, bu gemiye yeniden binebilmenin tek yolunun büyük kural değişiklikleriyle olabileceğini ve bu değişikliğin 2026'ya doğru geleceğini vurguladı. Diess'ın bahsettiği kural değişikliği motorların sentetik yakıtlar da dahil olmak üzere çok daha fazla elektriklendirileceği yeni bir motor kuralını ifade ediyor. Diess, 2026 yılına kadar gerçekleşmesi beklenen bu kural değişikliğine uygun yeni bir motor geliştirmek için markaların 3-4 yıla ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. Bu açıdan Diess, grubun çatısı altında faaliyet gösteren iki premium markanın 10 yılda bir ele geçecek bu fırsatı değerlendirmeye karar verdiğini açıklıyor: Porsche ve Audi.



PORSCHE'NİN ORTAĞI HAZIR



Audi F1 programı için henüz bir ortakla anlaşmış değil. Fakat Porsche Red Bull ile güçlü bir bağlantı kurmuş durumda. Diess, “Porsche ve Audi markalarımızın uzun vadede satışlarını büyük oranda artırma hedefleri olduğu için F1'e geçiş kararı vermek kolay oldu. Yaptığımız analizler F1 programlarının her iki araç için de kar sağlamaya yardımcı olacağını ortaya koyuyor. Porsche dünyanın en sportif otomobil markası olmayı hedefliyor. Audi ise yüksek segmentlerde Daimler ile rakebete giriyor. Audi ayrıca Wolfsburg'a her yıl milyarlarca Euro transfer ediyor. Formula 1 ile çok daha fazlasını transfer edecek" diyor.



Gelen bilgilere göre her iki marka da F1 motoru geliştirme çalışmalarına çoktan başlamış durumda.