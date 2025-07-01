Xiaomi YU7'de hayal kırıklığı... Almak isteyenlere kötü haber

Çinli Xiaomi, yeni elektrikli spor aracı YU7'nin müşterilerine araçlarını teslim almak için bir yıldan fazla beklemek zorunda kalacaklarını söyleyerek şirkete karşı yeni bir şikayet dalgasına yol açtı.



Akıllı telefondan elektrikli araç üreticisine dönüşen şirket, aracın Perşembe gecesi satışa çıkmasından sonraki ilk 18 saat içinde YU7 için yaklaşık 240 bin sipariş aldığını, ancak sadece az sayıda aracın hemen teslim edilebileceğini söyledi.



Reuters'ın kontrollerine göre, Salı günü Xiaomi uygulaması, alıcıların 38 ila 60 hafta arasında bir bekleme süresiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.



ŞİKAYET EDİP, PARALARINI GERİ İSTEDİLER



Reuters'ın platformdaki kayıtları incelemesine göre, Cuma gününden bu yana 400'den fazla alıcı Sina'nın Black Cat tüketici şikayet platformuna şikayette bulunarak uzun bekleyişten haberdar edilmediklerini söyledi ve para iadesi talep etti.



Alıcılar siparişlerini vermek için 5 bin yuan (697.97 dolar) tutarında iade edilmeyen bir depozito yatırmak zorunda kaldılar.



FAZLA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALABİLİRLER



Alıcılar, resmi uygulamanın yalnızca sipariş onaylandıktan sonra araç için tahmini bekleme süresini gösterdiğini söyledi. Ayrıca, elektrikli araçlar için vergi muafiyetinin bu yılın sonunda sona erecek olması nedeniyle daha uzun süre beklemenin daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacakları anlamına gelip gelmeyeceği konusunda endişelerini dile getirdiler.



YARIN NETLİK KAZANACAK



Xiaomi yorum talebine hemen yanıt vermedi. CEO Lei Jun, 26,8 milyon takipçisinin bulunduğu Weibo hesabından yaptığı açıklamada, YU7 lansmanından sonra ortaya atılan bazı soruları Çarşamba günü canlı yayınlanacak bir etkinlikte yanıtlayacağını söyledi.



SU7'Yİ 7 AY BEKLEDİLER



Xiaomi, geçen yıl Mart ayında ilk aracı SU7 sedanın lansmanıyla Çin'in elektrikli araç pazarında büyük bir sıçrama yaptı. SU7'nin ilk alıcıları başlangıçta 7 aya varan bekleme süreleriyle karşı karşıya kalırken, Aralık ayından bu yana Çin'de aylık bazda Tesla'nın Model 3'ünden daha fazla sattı.



Şirket, Mart ayında bir SU7'nin karıştığı ölümcül bir kazadan bu yana tüketici tepkisiyle boğuşuyor. Ayrıca, araç teslim süreleri ve isteğe bağlı özelliklerle ilgili karışıklık konusunda da şikayetlerle karşı karşıya kaldı.



YU7, Xiaomi'nin ikinci modeli ve fiyatı 253 bin 500 yuan (35.360 dolar), yani şu anda Çin'in en çok satan SUV'u olan Tesla'nın Model Y'sinden yaklaşık yüzde 4 daha az. Lei, Xiaomi'nin Tesla'nın Model Y'sine zirve için nasıl meydan okumak istediği konusunda açık davrandı.



Xiaomi, Pekin'deki fabrikasında üretimi artırıyor ve yakınlardaki iki arazide yeni fabrikalar planlıyor. Geçen Mart ayında 4 bin adet olan aylık üretim Mayıs ayında 28 bin adede yükseldi.