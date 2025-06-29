Xiaomi YU7'nin frenleri yandı

Xiaomi, YU7 Max'in fren balatalarının Tianjin'in V1 pistindeki bir basın testi sırasında alev aldığı son olayla ilgili endişeleri giderdi. Otomobil üreticisi yangının, aracın ısınma ve hızlı turdan hemen sonra soğuma süresi olmadan park edilmesi nedeniyle meydana geldiğini açıkladı ve bu durumu "aşırı bir senaryo" olarak tanımladı. Tutuşma, 600 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kısa süreli olarak yanabilen düşük metale sahip fren balatalarındaki organik maddelerden kaynaklandı.



Xiaomi, fren sisteminin tamamen işlevsel kaldığını ve test aracının pist kullanımı sırasında fren yükünü ve aşırı ısınmayı azaltmaya yardımcı olan Ana Modun "Geliştirilmiş Enerji Geri Kazanımı" işlevini etkinleştirmediğini açıkladı.



UYARIDA BULUNULDU



Yüksek güçlü bir orta boy SUV olan YU7 Max, pist koşullarında önemli ölçüde frenleme ısısı üretiyor. Xiaomi, modifiye edilmemiş üretim araçlarının yeterli yükseltmeler yapılmadan pist sürüşü için kullanılmaması gerektiğini vurguladı ve güvenliği artırmak için enerji geri kazanımı etkinleştirilmiş Ana Modun kullanılmasını önerdi. Kullanıcılara, bu tür sürüş senaryolarını denemeden önce araçlarının performans sınırlarını anlamaları tavsiye edildi.