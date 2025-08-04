Xiaomi'de hayal kırıklığı... Ödemeler erkene çekildi, müşteriler pişman oldu

Çok sayıda Xiaomi otomobil müşterisi sosyal medya platformlarına şikayetlerini dile getirmeye başladı. Xiaomi alacak olan kişilerin kalan bakiyelerini ödemeleri halinde araçlarını alabilecekleri iddia edildi.



Çin medyasından Sina Tech ve Auto Sohu'nun haberlerine göre, Xiaomi satış temsilcileri, depozito ödemiş olan müşterilere, kalan bakiyeyi 30 gün içinde ödemedikleri takdirde siparişlerinin "üretimden kaldırılacağını" ve orijinal teslimat programlarının artık geçerli olmayacağını bildiriyor.



Bazı müşteriler araçlarının teslim edilmesine daha 22-25 hafta olduğunu, ancak ödeme bildirimlerini aldıklarını ve buna uyulmaması halinde siparişin iptal edileceğini ve 5 bin yuan (700 USD) tutarındaki depozitolarının kaybedileceğini açıkladı.



Bu iddialarla ilgili olarak Sina Tech'in ulaştığı Xiaomi yetkilileri yorum yapmayı reddetti.



7 GÜN SÜRESİ VAR



Tartışma, müşterilerin bir ödeme bildirimi aldıktan sonra yedi gün içinde kalan bakiyenin tamamını ödemesi gerektiğini belirten Xiaomi'nin satın alma anlaşmasından kaynaklanıyor. Anlaşma, Xiaomi'ye “araç üretim düzenlemeleri veya satış durumları” temelinde herhangi bir zamanda ödeme talep etme hakkı veriyor ve ödeme yapılmamasını “sözleşmenin temel ihlali” olarak sınıflandırarak şirketin siparişleri iptal etmesine ve depozitoları alıkoymasına izin veriyor.



Müşteriler, satın alma sürecinin tamamlanması için bu maddenin kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerken, pek çok kişi bunun adil olmayan bir sözleşme şartı olup olmadığını sorguluyor.



Auto Sohu, Tesla ve Nio da dahil olmak üzere diğer elektrikli araç üreticilerinin çoğunun, müşterilerin son ödemeleri yapmadan önce araçları incelemelerine izin verdiğini, BYD ve Geely gibi geleneksel otomobil üreticilerinin ise genellikle teslimatta ödenmesi gereken bakiye ile bir peşinat modeli kullandığını belirtiyor.