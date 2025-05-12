Xiaomi'den SU7 şoku! Satın alanlar pişman oldu

ÖZEL KARBON KAPUT EK ÜCRETE TABİ Xiaomi, SU7 sedan modelinin 529 bin 900 yuandan (73 bin 300 dolar) başlayan yarış arabası versiyonunu bu yılın başlarında piyasaya sürdü. Mevcut özelleştirmelerden biri de 42 bin yuan ek ücrete tabi olan "çift hava kanallı karbon fiber kaput". İcra Kurulu Başkanı Lei Jun bu tasarımı sadece aracın görünümünde bir değişiklik olarak değil, aynı zamanda hava kanalları aracılığıyla tekerleklerin havalandırılmasına yardımcı olacak bir tasarım olarak tanıtmıştı. Ancak araç teslim edildikten sonra bazı araç sahipleri kaputu sökmeye karar verdi. Uygun hava kanalları yerine sadece iki delik ve bazı plastik destek yapıları olduğunu iddia ettiler. Çin medyasından Yicai'nin 10 Mayıs tarihli bir haberinde, bunun dışında tasarımın Ultra'nın özelleştirilmemiş versiyonuyla büyük ölçüde aynı olduğu belirtildi.

XİAOMİ ÖZÜR DİLEDİ



Xiaomi "net olmayan iletişim" için bir özür yayınladı ve karbon fiber kaputun çoğunlukla SU7'nin Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinde sürülen ve Ekim ayı sonlarında oldukça geniş bir şekilde tanıtılan sportif versiyonunu kopyalamak için olduğunu söyledi. Henüz yerine getirilmemiş siparişleri geleneksel kaputla değiştirmeyi ya da teslim almış olan müşterilere 20 bin sadakat puanı vermeyi teklif etti.



Ayrıca karbon fiber kaputun aracın ön kısmı için bir miktar havalandırma ve ısı dağılımı sağladığını da ekledi.



ALICILAR MEMNUN DEĞİL



Ancak bazı alıcılar memnun kalmadı ve tam bir geri ödeme için dilekçe vermek üzere tüketici hakları grubu kurdu. Yicai'ye göre, grubun şu anda 300'den fazla üyesi bulunuyor.