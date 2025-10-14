Xiaomi'nin otomobil üretiminin artması bekleniyor

Deutsche Bank analisti Bin Wang, Xiaomi'nin araç üretiminin Eylülayında rekor kırmasının ardından artmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.



Şirket iyileşen tedarik olanakları sayesinde Eylül ayında yıllık %193 artışla 45,564 adet otomobil üretti.



Wang, bunun Xiaomi'nin ilk fabrikanın aylık 30,000 adet üretim kapasitesi kadar daha kapasite yaratabilecek ikinci fabrikasının yakında açılacağına işaret ettiğini belirtti.



Wang, Çin'in aşırı kapasiteye karşı önlemler almasına rağmen tüm gerekli onayların Ekim'de alınabileceğimi tahmin ediyor.



DB, 4. çeyrekte aylık üretimin 45,000 adedin üzerine çıkacağını ve 2025 yılında üretimin yaklaşık 420,000 adede ulaşacağını tahmin ediyor.

