Yarışın 11. takımı onaylandı: Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak

Bu anlaşmanın sporun gelişiminin önemli ve olumlu bir göstergesi olduğunu vurgulayan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "2026 Formula 1 için heyecan verici bir başka yıl olacak!" dedi.



Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un (GM) lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.