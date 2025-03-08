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Yarışın 11. takımı onaylandı: Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ünlü otomobil markası Cadillac'ın 2026 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası'na 11. takım olarak katılmasının onaylandığını duyurdu.

Yarışın 11. takımı onaylandı: Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak

Bu anlaşmanın sporun gelişiminin önemli ve olumlu bir göstergesi olduğunu vurgulayan Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "2026 Formula 1 için heyecan verici bir başka yıl olacak!" dedi.

Amerikan üreticisi General Motors'un (GM) lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.

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