Yeni Alpine A110 benzinli motorla yola devam edebilir

Fransız spor otomobil üreticisi Alpine, içten yanmalı motorlara tamamen veda etmeye henüz hazır görünmüyor. Marka, efsanevi A110 modelinin elektrikli halefi üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak şirketin üst düzey yöneticilerinden gelen son açıklamalar, benzinli bir versiyonun da masadaki seçenekler arasında yer aldığını gösteriyor.

YENİ PLATFORM İKİ TEKNOLOJİYE DE UYGUN

Top Gear dergisine konuşan Alpine İngiltere Genel Müdürü Nicola Burnside, yeni geliştirilen Alpine Performans Platformu'nun (APP) farklı güç ünitelerini barındırabilecek kadar esnek bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Yeni nesil spor otomobile içten yanmalı bir motor entegre etme fikrini tamamen rafa kaldırmadıklarını ifade eden Burnside, yine de beklentileri hemen yükseltmemek gerektiği konusunda uyarıyor.

Şirket şu an için yeni modeli sadece elektrikli olarak piyasaya sürmeye odaklanmış durumda ve benzinli bir motora ihtiyaç duymadan mevcut A110 modelinin sürüş dinamiklerini geliştirebileceklerine inanıyor.

ELEKTRİKLİ MODELİN ÇITAYI YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

Burnside, eski A110'un muazzam bir otomobil olduğunu hatırlatarak, çıkaracakları elektrikli versiyonun kesinlikle eskisinden daha iyi olması gerektiğini vurguluyor. Elektrik gücüne geçişe rağmen sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyacaklarından oldukça eminler.

Yeni nesil elektrikli A110 hakkında paylaşılan teknik detaylar da bu iddiayı destekliyor. Alüminyum ağırlıklı bir mimari kullanacak olan araç, alışılmışın dışında bir batarya yerleşimine sahip. Mühendisler, batarya paketini kabin tabanına yerleştirmek yerine ön ve arka olmak üzere iki ayrı bölüme ayırdı.

Bu sayede sürücü koltuğu, tıpkı benzinli selefinde olduğu gibi yere oldukça yakın konumlanabiliyor. Alpine ayrıca, bir elektrikli otomobil için son derece iddialı bir rakam olan 1.500 kilogramın altında bir ağırlık yakalamayı planlıyor.

KÜRESEL PAZARLAR İÇİN BENZİNLİ MOTOR İHTİMALİ

Geliştirilen APP mimarisi, nispeten küçük değişikliklerle geleneksel bir benzinli motoru, şanzımanı ve yakıt deposunu da taşıyabilecek kapasitede. Alpine CEO'su Philippe Krief daha önce bu esnekliğe dikkat çekmiş ve içten yanmalı motora sahip bir versiyonun, elektrikli spor otomobillerin alıcı bulmakta zorlandığı küresel pazarlara açılmada markaya büyük fayda sağlayabileceğini belirtmişti.

Özellikle markanın geleneksel pazarı olan Avrupa'nın dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgelerde büyümek istemesi, benzinli motor ihtimalini daha da güçlendiriyor. Yine de Burnside, müşterilerin öncelikle elektrikli A110'a bir şans vermesi gerektiğini belirterek, şu an için sadece elektrikli versiyonun onaylandığının altını çiziyor.

SÜRÜŞ KEYFİ ÖN PLANDA TUTULUYOR

Fransız üretici, yeni modelinde sadece hızlanma verilerine odaklanmak yerine, elektrikli bir spor otomobilin de en az benzinli selefi kadar yüksek sürüş keyfi sunabileceğini kanıtlamak istiyor. A110 modelinin düşük ağırlık, çeviklik ve sürücüyle kurduğu bağ üzerinden bir efsane hâline geldiği düşünüldüğünde, bu oldukça zorlu bir görev.

Yine de içten yanmalı motorlara açık kapı bırakmak, marka için oldukça mantıklı bir hamle. Çünkü birçok otomobil tutkunu; motor sesinden, vites değişimlerinden ve geleneksel mekanik hissiyattan vazgeçmeye henüz hazır değil.

Sonuç olarak yakın zamanda benzinli yeni bir Alpine yollara çıkmayacak olsa da markanın geleneksel motorlara tamamen sırtını dönmemesi otomobil severler için oldukça sevindirici bir gelişme.