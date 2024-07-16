Yeni Audi A5'ten ilk görsel

Audi'nin tanıtmaya hazırlandığı modellerden biri olan yeni A5'ten ilk görsel paylaşıldı.

Yeni Audi A5'ten ilk görsel

Alman devi , 2024 ve 2025'te 20'den fazla yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bunların yarısından fazlası elektrikli olacak. 

İşte o modellerden biri olan yeni A5'ten ilk görsel marka tarafından paylaşıldı. 

RS 5 Avant'a ait olan görselde bagaj kapağı boyunca uzanan LED ışık imzası görünüyor. 

Audi, içten yanmalı yeni modellerinde tek sayılarla, tam elektrikli modellerini ise çift sayılarla isimlendirme kararı almıştı. Yani yeni A5, A4'ün yerini alacak. 

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