Yeni Golf, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor

Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu.

Volkswagen Baş Tasarımcısı Klaus Bischoff Golf’ü, "Dünya üzerinde, tasarımı nesilden nesile sistematik olarak ilerleyen çok az otomobil vardır. Bir ikon ve otomotiv sektörünün Onur Listesi’nde yer alan bir model. Modern ama moda olmayan bir otomobil" diyerek tanımlıyor.

DİNAMİK VE DİJİTAL

Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geliyor. Uzunluğu 4284 mm'ye çıkarılan Golf 8'in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm.

Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, 10” genişliğinde yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekranıyla, tüm veri ve bilgileri direkt olarak sürücünün görüş alanına yansıtıyor.

YAPAY ZEKA İLE AKILLI AYDINLATMA

IQ. LIGHT - LED Matrix farlar, her bir farın içinde bulunan 22 adet bağımsız LED modül ile farklı hava ve yol şartlarında en optimum aydınlatmayı garanti ediyor. Zayıf görüş koşulları için özel bir fonksiyonu da bulunan statik viraj farları, “Şehir İçi”, “Standart” ve “Otoban” olmak üzere 3 farklı uzun far modu ve entegre dinamik sinyal lambaları ile IQ. LIGHT - LED Matrix farlar, ayrıca düşük enerji tüketimleri ile yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor.

SHİFT-BY-WİRE

Yeni nesil vites tasarımında, geleneksel vites kollarının sahip olduğu mekanik bağlantılı Park konumu (P), artık diğer konumlar gibi şanzımana tamamen elektronik olarak bağlıdır. “Shift-by-Wire” adı verilen bu sistem sayesinde, Yeni Golf’te bir vites seçmek için orta konsolda bulunan vites seçim kumandasının istenilen konuma getirilmesi yeterli.

MİLD HYBRİD TEKNOLOJİSİ

Yeni Golf, dünyaca ünlü TSI motorlarını kullanmaya devam ediyor. Yeni 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış.

Yeni eTSI, ayrıca Aktif Silindir Yönetimine “ACT” ve eşsiz bir Mild Hybrid teknolojisine sahip. 48V’luk bir Lithium-ion batarya’dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km’ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor. Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor.