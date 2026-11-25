Küresel otomotiv pazarında SUV ve crossover modellerinin ağırlığı artarken, Hyundai kompakt sedan segmentine yatırım yapmayı sürdürüyor. Güney Koreli üretici, Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında sekizinci nesil yeni Elantra modelini resmî olarak tanıttı. Artan sıfır otomobil fiyatları ve yakıt maliyetleri nedeniyle bütçe dostu seçeneklere yönelen sürücüleri hedefleyen otomobil, büyüyen boyutları, yenilenen tasarımı ve yazılım odaklı kokpitiyle öne çıkıyor.

SUV MODASINA KARŞIN SEDAN TALEBİ YENİDEN CANLANIYOR

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda değerlendirmelerde bulunan Hyundai Motor Kuzey Amerika Ürün Planlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Olabisi Boyle, sedan pazarı için her zaman talep bulunacağını ve bu sınıfa yatırım yapmanın marka açısından değer taşıdığını ifade etti. Özellikle son bir yılda erişilebilirlik kaygısının öne çıkmasıyla birlikte pek çok tüketicinin yeniden sedan otomobillere yöneldiğini belirten Boyle, pazar dinamiklerinin bu segmenti canlı tuttuğuna dikkat çekti. Hyundai Motor Başkanı ve CEO'su José Muñoz ise pek çok kullanıcının Hyundai markasıyla ilk kez Elantra sayesinde tanıştığını vurgulayarak, ulaşılabilir bir sedanın tasarımdan, teknolojiden ya da günlük kullanım pratikliğinden ödün vermek zorunda olmadığını dile getirdi.

ART OF STEEL TASARIM DİLİ VE BÜYÜYEN BOYUTLAR

Güney Kore pazarında ağustos ayında Avante adıyla satışa sunulan sekizinci nesil Elantra, Hyundai'nin "Art of Steel" tasarım anlayışını benimsiyor. Keskin omuz çizgileri, belirgin çamurluk formları ve üç kutulu klasik sedan oranlarıyla sportif bir duruş sergileyen otomobilde, ön ve arka yüzü görsel olarak bütünleştiren "H-Edge" aydınlatma imzası yer alıyor. Ön bölümdeki yatay gündüz farları aracın daha geniş ve yere yakın görünmesini sağlarken, dikey formlu arka stop lambaları hava akışını düzenleyerek aerodinamik verimliliğe katkı sunuyor. İnce boyunlu yan aynalar ve gövdeye gizlenen kapı kolları da dış tasarımı tamamlayan ayrıntılar arasında bulunuyor.

Yeni nesille birlikte tüm dış ölçüleri büyüyen Elantra, selefine kıyasla 85 milimetre daha uzun, 30 milimetre daha geniş ve 30 milimetre daha uzun aks mesafesine sahip. Boyutlardaki bu artış, kompakt sedan çevikliğini korurken kabin içinde orta sınıf otomobillere yaklaşan bir yaşam alanı yaratıyor. Arka koltuklarda sunulan 993 milimetrelik diz mesafesi önceki nesle göre 29 milimetre, 958 milimetrelik baş mesafesi ise 18 milimetre genişlemiş durumda. Modelin renk paletine ise Kodiak Mavisi Sedefli, Mat Kodiak Mavisi, Mat Raptor Grisi ve ışığa göre yeşil ile gri tonları arasında geçiş yapan çok katmanlı imza rengi Grafen Yeşili Sedefli seçenekleri ekleniyor.

FİZİKSEL TUŞLAR KORUNDU, PLEOS CONNECT EKRANI GELDİ

İç mekânda sürücüyü çevreleyen simetrik bir kokpit düzeni kuran Hyundai, yeni nesil yazılım tanımlı araç vizyonunu "Pleos Connect" bilgi-eğlence platformuyla hayata geçiriyor. Konsolun merkezinde 12,9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran yer alırken, sürücünün göz hizasında konumlandırılan ince gösterge paneli dikkat dağınıklığını en aza indirmeyi amaçlıyor. Kullanıcı alışkanlıklarını gözeten marka, temel araç kontrolleri için fiziksel tuşları korumaya devam ediyor.

Altı farklı iç mekân renk kombinasyonuyla kişiselleştirilebilen kabinde; 15W gücünde çift kablosuz şarj ünitesi, Bang & Olufsen ses sistemi, Hyundai Digital Key 2 dijital anahtar teknolojisi ve 100W hızlı şarj destekli USB girişleri sunuluyor.

100 KİLOMETREDE 4,4 LİTRE TÜKETEN HİBRİT SEÇENEK VE GÜVENLİK DONANIMLARI

Yeni Elantra, pazarlara göre optimize edilen iki farklı güç ünitesiyle yollara çıkıyor. Giriş seviyesinde yer alan 2,0 litrelik dört silindirli atmosferik benzinli motor, önceki 1,6 litrelik üniteye kıyasla 26 beygir artışla 149 beygir güç ve 179 Nm tork üretiyor. Akıllı Değişken Şanzıman (IVT) ile eşleştirilen bu versiyon, karma kullanımda 100 kilometrede ortalama 6,7 litre yakıt tüketimi hedefliyor.

Verimlilik odaklı 1,6 litrelik dört silindirli hibrit versiyonda ise toplam sistem gücü 139 beygirden 157 beygire yükseliyor. Altı ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen hibrit ünite, karma kullanımda 100 kilometrede ortalama 4,4 litre tüketim değeri sunuyor. Hibrit sistemde yer alan Akıllı Rejenerasyon Sistemi 3.0 frenleme anında enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkarırken, öngörülü kontrol yazılımı yol ve sürüş koşullarına göre enerji yönetimini anlık olarak düzenliyor. Park hâlindeyken benzinli motoru çalıştırmadan klima, aydınlatma ve ses sistemini bataryadan besleyen "Stay Mode" özelliği de donanım listesinde yer alıyor.

Gövde iskeletinde ultra yüksek dayanımlı çelik oranını artıran Elantra, kapsamlı SmartSense sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2, Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı, Güvenli Çıkış Uyarısı, Şerit Takip Asistanı 2 ve Hafızalı Geri Manevra Asistanı gibi teknolojilere kabin içi izleme birimi eşlik ediyor. Sürücü durumu ve direksiyon kavrama algılayıcıları yorgunluk belirtilerini takip ederken, kamera tabanlı yolcu algılama sistemi arka koltuk güvenliğini destekliyor.

Resmî satış fiyatları henüz açıklanmayan sekizinci nesil Elantra'nın, küresel pazarlarda 2027 yılının başlarında satışa sunulacak.