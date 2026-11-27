Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, kompakt SUV sınıfındaki popüler modeli Tucson'un beşinci neslini görücüye çıkardı. İlk olarak ağustos ayında Güney Kore'de tanıtılan ve 1 Ekim'de New York'ta Manhattan silüeti eşliğinde dünya prömiyerini gerçekleştiren 2027 Hyundai Tucson, yenilenen gövde mimarisinin yanı sıra ürün gamına ilk kez eklenen "Hybrid XRT Pro" donanım paketiyle dikkat çekiyor. Beşinci nesil Tucson'un benzinli versiyonunun 2027 yılının ilk çeyreğinde, hibrit seçeneğinin ise ikinci çeyreğin başlarında satışa ulaşması planlanıyor.

BÜYÜYEN BOYUTLAR VE PLEOS CONNECT KOKPİTİ

Markanın "Art of Steel" tasarım anlayışını benimseyen yeni nesil Tucson, keskin gövde çizgileri ve belirgin çamurluk formlarıyla daha kaslı bir duruş sergiliyor. Selefine kıyasla tüm dış ölçüleri büyüyen otomobil ; yaklaşık 58 milimetre artışla 4.699 milimetre uzunluğa ve 41 milimetre artışla 1.905 milimetre genişliğe ulaşıyor. Aracın tavan rayları hariç yüksekliği ise 1.684 milimetre olarak ölçülüyor.

Boyutlardaki bu genişleme kabin içi konfora doğrudan yansıyor. Arka kapıların açılma açısı 73 dereceden 83 dereceye çıkarılarak arka koltuklara iniş ve binişler kolaylaştırılırken, iç mekânda 1.064 milimetre arka diz mesafesi ve 1.036 milimetre ön baş mesafesi sunuluyor. Geleneksel vites kolunun direksiyon kolonuna taşınması sayesinde orta konsolda daha geniş bir saklama ve kullanım alanı elde ediliyor.

Kokpit teknolojisinde de kapsamlı bir yeniliğe giden Hyundai, Android Automotive OS tabanlı yeni "Pleos Connect" bilgi-eğlence sistemini devreye alıyor. Donanım seviyesine göre 12,9 inç veya 17,0 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranla sunulan bu altyapıya 9,9 inçlik dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Doğal konuşma dilindeki komutları algılayabilen "Gleo AI" sesli asistan desteğine sahip sistem, satın alma sonrasında kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle yeni özellikler kazanabiliyor.

233 BEYGİRLİK HİBRİT MOTOR VE STAY MODE ÖZELLİĞİ

Yeni Hyundai Tucson, motor kaputunun altında benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. Giriş seviyesinde görev yapan 1,6 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzinli motor, 184 beygir güç ve 264 Nm tork üretiyor; bu ünite sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Hibrit versiyonda ise aynı 1,6 litrelik benzinli motora eşlik eden elektrik motoruyla toplam sistem gücü 233 beygire, maksimum tork değeri ise 380 Nm seviyesine çıkıyor. Hibrit sistemin güç aktarımı, bu altyapıya özel kalibre edilen altı ileri otomatik şanzıman üzerinden gerçekleşiyor.

Hyundai, belirli hibrit donanım seviyelerinde karma kullanımda 100 kilometrede 5,6 litreye kadar düşen yakıt tüketimi hedefliyor; ancak bu değerin henüz resmî EPA onay sürecinde olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte hibrit ürün gamının tamamında sunulan "Stay Mode" özelliği, benzinli motoru çalıştırmadan hibrit bataryayı kullanarak klima, ses sistemi ve cihaz şarjı gibi işlevleri 30 dakikaya kadar kesintisiz çalıştırabiliyor.

HYBRID XRT PRO İLE ARAZİ KABİLİYETİ ARTIYOR

Yılın başlarında tanıttığı XRT donanım paketini bir adım öteye taşıyan Hyundai, Tucson tarihinde ilk kez hibrit motorlu bir arazi versiyonu hazırladı. Standart dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen Hybrid XRT Pro, 18 inçlik arazi tipi lastikler, ön çeki kancaları ve düşük tutunma koşulları için geliştirilen yeni "X-Trek+" akıllı arazi sistemiyle zorlu zeminlere uyum sağlıyor.

Yerden yüksekliği 211 milimetreye kadar çıkan Hybrid XRT Pro, ürün gamındaki 1.360 kilogramlık römork çekme kapasitesini arazi odaklı donanımlarla destekliyor. Model ayrıca yalnızca bu versiyona özel koltuk desenleri, koyu metalik iç mekân kaplamaları ve serinin diğer seçeneklerinde yer almayan "Red Rock Orange Pearl" gövde rengiyle ayrışıyor.

TÜRKİYE YOLUNA ÇIKACAK MI?

Yeni nesil Hyundai Tucson'un bu özel arazi paketinin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Kuzey Amerika odaklı geliştirilen XRT ve XRT Pro versiyonları bugüne dek ağırlıklı olarak ABD ve Kanada pazarlarına yönelik planlandı. Buna karşın Hyundai Tucson, Türkiye'de satışa sunulduğu ilk günden bu yana gerek tasarımı gerekse sunduğu her motor ve donanım seçeneğiyle sürücülerden yoğun ilgi görmeyi başardı. Dolayısıyla markanın yerel ürün planlamasında bu versiyona yer vermesi hâlinde, hibrit arazi paketli yeni Tucson'u Türkiye yollarında da sıkça görmek şaşırtıcı olmayacak.