Yeni Lotus Esprit, bin beygirlik hibrit V8 ile geliyor

Otomotiv endüstrisi, giderek daha katı hâle gelen emisyon düzenlemeleri ve elektrikli araçlara yönelik devasa yatırımlar nedeniyle büyük hacimli içten yanmalı motorlardan hızla uzaklaşıyor.

Yepyeni bir V8 motor geliştirmek günümüzde neredeyse imkânsız bir girişim olarak görülürken, Çinli Geely ve Fransız Renault'nun kurduğu ortak girişim Horse Powertrain, bu ezberi bozan çok çarpıcı bir hamleye imza attı. Şirket, efsanevi Lotus Esprit modelinin dönüşüne güç verecek, çift turbolu yepyeni bir V8 motor tanıttı.

PERFORMANS VE MÜHENDİSLİK HARİKASI: W40 V8 MOTOR

Horse Powertrain'in "W40" adını verdiği bu yeni güç ünitesi, 4.0 litrelik hacme sahip ve silindir sıraları arasına yerleştirilmiş çift turboşarj tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yerleşim, emme ve egzoz yollarını kısaltarak motorun çok daha kompakt ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Gelişmiş direkt enjeksiyon sistemi ve yoğun alüminyum kullanımı sayesinde motorun toplam ağırlığı sadece 200 kilogram seviyesinde tutulmuş.

Hiçbir elektrik desteği olmadan tek başına 670 beygir güç ve 800 Nm tork üretebilen bu motor, günümüzün en yüksek güç yoğunluğuna sahip V8'lerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarımcılar bu üniteyi, mevcut bir motoru elektriğe uyarlamak yerine "ilk günden itibaren hibrit odaklı" bir motor olarak geliştirdi.

IŞIK HIZINDA VİTES GEÇİŞLERİ VE YENİ ŞANZIMAN

Yeni ve güçlü bir motorun, aynı seviyede bir şanzımana ihtiyacı var.

Geely ve Renault ortaklığı, W40 motorla kusursuz bir uyum içinde çalışacak yepyeni sekiz ileri ıslak çift kavramalı otomatik bir şanzıman geliştirdi.

Tam 1.050 Nm torka kadar dayanabilen bu yeni şanzıman, debriyajı kavramaya sadece 50 milisaniyede hazırlıyor ve vites geçişlerini 20 milisaniyeden daha kısa sürede gerçekleştirerek ışık hızında bir performans sunuyor. Şanzımanın yüksek tork kapasitesi, sisteme entegre edilecek güçlü bir elektrik motoru için de fazlasıyla alan bırakıyor.

EFSANE GERİ DÖNÜYOR: YENİ LOTUS ESPRIT

Bu yepyeni güç ünitesinin ilk müşterisi ise Geely'nin çatısı altındaki efsanevi spor otomobil üreticisi Lotus oldu. Geçtiğimiz aylarda tamamen elektrikli araç planlarını askıya alan ve uzun yıllardır kullandığı Toyota V6 ile AMG dört silindirli motorlara veda eden Lotus, "Type 135" kod adıyla geliştirdiği ve büyük ihtimalle "Esprit" ismini taşıyacak yeni süper otomobilinde bu motoru kullanacak.

Ortadan motorlu yeni Esprit'in, V8 motor ve eklenecek elektrik motorlarıyla birlikte toplamda 1.000 beygirin üzerinde bir güce sahip olması bekleniyor.

Yeni nesil hiper otomobillerde görmeye alışık olduğumuz ağır ve karmaşık şarj edilebilir (plug-in) sistemlerin aksine Lotus,

aracı hafif tutmak adına daha küçük bataryalı geleneksel bir hibrit sistem kullanmayı planlıyor. Hedeflenen 1.500 kilogramlık boş ağırlık, bu kadar güçlü bir otomobil için oldukça etkileyici bir rakam.

V8 MOTOR BAŞKA HANGİ MODELLERE GÜÇ VEREBİLİR?

Horse Powertrain yetkilileri, motorun sunduğu yüksek alt devir torkunun onu sadece süper otomobiller için değil, aynı zamanda ağır arazi araçları ve pikaplar için de uygun kıldığını belirtiyor.

Geely'nin devasa otomotiv imparatorluğu göz önüne alındığında (Volvo, Polestar, Zeekr vb.), geliştirme maliyetlerini amorti etmek adına bu V8 motorun Lotus dışında farklı markaların logolarını taşıyan araçlarda da karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel.