Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıkıyor.

246 bin 100 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla Haziran ayından itibaren satışa sunulan A-Serisi Sedan’ın, 2019 yılı toplam satışlarının en az yüzde 10’luk dilimini oluşturması ve Mercedes-Benz’e Premium kompakt sınıf liderliğini yeniden kazandırması bekleniyor.

Sınıfının standartlarını yeniden belirleyen yeni sedan, yapay zekâ kullanımının yanı sıra omuz, dirsek ve baş mesafesinde ortalamanın üzerindeki geniş iç mekânı ile dikkat çekiyor.



BEDİKHAN: PREMİUM SINIFTA LİDERİZ

Şükrü Bekdikhan

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ı Türkiye pazarına tanıtmak amacıyla 13 Haziran tarihinde Swissotel’de bir basın lansmanı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda konuşma yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, A-Serisi’nin Mercedes-Benz markasını otomotivden mobilitiye taşıyan bir seri olduğunu belirterek; “A-Serisi ile Mercedes-Benz konforu ve teknolojisini daha ulaşabilir seviyeye taşıyarak her yaşı içine alan, kendimize özgü bir jenerasyonu oluşturduk. A-Serisi Hatchback’in sahip olduğu üstün özellikleri sayesinde geçtiğimiz dönem premium kompakt segmentte başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi de değişimin başka bir önemli hamlesi olan A-Serisi’nin sedan modeli ailemize katılıyor. A-Serisi, en son teknolojisini sedan konforu ile buluşturuyor. Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Biz de kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz yeni A-Serisi Sedan ile premium otomobil segmentindeki liderliğimizi güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Haziran ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Yeni A-Serisi Sedan’ın 2019 yılı satışlarımızın en az %10’luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz. Aracımızın Türkiye pazarı için başta gelen modellerden biri olacağına inanıyoruz.” dedi. 2019’da daralan pazara rağmen Ocak-Mayıs ayları arasında, önceki 3 senede olduğu gibi toplam Premium otomobil pazarındaki liderliği korumayı sürdürdüklerini belirten Bekdikhan, “A-Serisi Sedan’ın da etkisiyle Premium kompakt sınıftaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.



6 MİLYON A-SERİSİ OTOMOBİL SATILDI



MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sürücüye sezgisel kullanıma imkân sağlıyor.

1997 yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş yapan Mercedes-Benz, yıllar içerisinde başlı başına bir model ailesine dönüşen kompakt sınıf modellerinden 6 milyon adet sattı. Marka, ailenin 7. üyesi A-Serisi Sedan ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Sadece Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ürün gamını genişletmekle kalmayan A-Serisi Sedan, aynı zamanda C, E ve S-Serisi modellerini de tamamlıyor.



ÖĞRENME YETENEĞİNE SAHİP



Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, premium kompakt sedan sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Arka koltuk baş mesafesiyle sınıfının en iyi değerini sunan otomobil aynı zamanda bilinen ve beğenilen A-Serisi niteliklerini de bünyesinde barındırıyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlar, S-Serisi’nden transfer edilen sürüş destek sistemlerinin de katkısıyla yüksek güvenlik seviyesi, sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi bu niteliklerden bazılarını oluşturuyor.



SPORTİF VE MODERN TASARIM



Yeni A-Serisi Sedan İstanbul Swissotel'de tanıtıldı.

Yeni A-Serisi Sedan, yeni nesil Mercedes-Benz modellerinin tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını sunuyor. Markanın karakteristik tasarım unsurlarından biri olan uzun motor kaputunu ince tasarımlı farlar ve yine markanın karakteristik ön ızgarası tamamlıyor. Olabildiğince geride konumlandırılan yaşam alanı ve kısa bagaj kapağı uzantısı, dört kapılı sedanın dinamik görünümünü destekliyor. Kaslı omuz çizgisi ve yan gövdedeki hareketlilik, güçlü ve dinamik görünüme katkı sağlıyor. Yan aynalar araç gövdesinde yer buluyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu daha geniş bir görünüm sunarken A-Serisi Sedan’ın dinamizmini destekliyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. Söz konusu boyutlar geniş bir yaşam alanı ve 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunuyor. 1.024/944 mm ön/arka baş mesafesi, 1.457/1.446 mm ön/arka dirsek mesafesi, 1.400/1.372 mm ön/arka omuz mesafesi ve 1.062/861 mm ön/arka bacak mesafesi değerleri, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat yolculuk etmesine imkân tanıyor. Sadece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle ortalamanın üzerinde değerler sunmakla kalmayan A-Serisi Sedan; 944 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka koltuklara geçiş kolaylığı gibi üstün özelliklerle aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. 420 litre hacimli bagaj, 950 mm genişliğe ve 462 mm’lik kilit ile arka cam alt kenarını arasındaki mesafesiyle geniş bir yükleme girişi sunuyor.



DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR



Araç biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG (120 kW) ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG (85 kW) ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.



İÇ KONFORUNA TAM NOT



A-Serisi Sedan’ın kokpit tasarımı.

Mercedes-Benz’in kompakt sınıfta devrim niteliği taşıyan yenilikçi iç mekân yaklaşımıyla A-Serisi Sedan, modern kavramını yeniden tanımlıyor. İç mekân tasarımı, gösterge paneli ile başlıyor; gösterge panelinin üzerini örten bir koruma bulunmadığı için gösterge panelinin gövdesi havada süzülüyor hissi veriyor. İsteğe bağlı olarak 64 renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması, havada süzülme etkisini daha da güçlendiriyor. Tamamen dijital gösterge paneli isteğe bağlı olarak sunulurken türbin görünümlü havalandırma çıkışları sportiflik vurgusunu arttırıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kokpit tasarımı; iki adet 7 inç’lik ekran, bir adet 7 inç ve bir adet 10,25 inç’lik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inç’lik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor.