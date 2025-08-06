Yeni MG4 418 bin liradan satışa çıktı

SAIC Motor'un bir iştiraki olan MG Motor, Çin'de yeniden tasarlanan MG4 kompakt hatchback modelinin ön satışına başladı. Bu model, dünyanın en büyük elektrikli araç (EV) pazarında rekabetçi fiyatlı, uygun fiyatlı bir model olarak öne çıkıyor.



Yepyeni MG4, önceki modelin 139 bin Yuan'lık başlangıç fiyatından yüzde 47,21 indirimle 73 bin 800 Yuan'dann (10 bin 270 dolar) başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı.



Model, yarı katı hal bataryalara sahip bir varyant sunacak ve fiyatı Eylül ayında açıklanacak ve seri üretim bu yılın sonlarında başlayacak.



Özellikle, yeni MG4 şu anda ön satış sırasında dört varyantta mevcut ve başlangıç fiyatları 73 bin 800, 81 bin 800, 90 bin 800 ve 105 bin 800 Yuan olacak.



Resmi lansmanla birlikte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.



Üç düşük fiyatlı model, 42,8 kWh lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi ile donatılmış ve CLTC menzili 437 kilometre. En yüksek fiyatlı model ise 53,9 kWh LFP batarya paketi ile donatılmış ve CLTC menzili 530 kilometre.



Yeni MG4, SAIC'nin E3 saf elektrikli mimarisi üzerine inşa edildi ve uzunluğu 4.395 mm, genişliği 1.842 mm, yüksekliği 1.551 mm ve dingil mesafesi 2.750 mm oldu.



120 kW'lık maksimum güç ve 250 Nm'lik maksimum tork ile tek bir motorla çalışan MG4'ün 160 km/s'lik bir azami hızı bulunuyor.



MG4, Çin'de ilk olarak MG Mulan adıyla piyasaya sürüldü.



Çin'de piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak, MG4 Electric adıyla yurtdışı pazarlara tanıtıldı ve daha sonra Çin'de MG4 EV olarak yeniden adlandırıldı.